Karácsonyi filmes kvíz: 10-ből csak 1 ember tudja a választ minden kérdésre

Készen állsz, hogy megmérettesd a karácsonyi filmtudásod? Filmes kvízünkből most kiderül, mennyire vagy filmszakértő. Ha az alábbi kérdésekre helyesen válaszolsz, gratulálunk, elismerjük mi is, igazi karácsonyi filmguru vagy!
Nincs is jobb mikor karácsonykor, teli hassal, a feldíszített fa alatt, bekuckózunk filmezni a családdal a kanapéra. Persze jó, ha van egy nagy adag karácsonyi sütemény az ölünkben. Ha úgy gondolod, hogy te már minden ünnepi filmet láttál, és igazi filmguru vagy, akkor ez a karácsonyi filmes kvíz neked lett kitalálva!
Az alábbi videóban megismerheted minden idők 30 legjobb karácsonyi filmjét:
