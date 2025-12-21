Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Karácsonyi filmes kvíz: 10-ből csak 1 ember tudja a választ minden kérdésre

2025. december 21.
Mindenki tőled várja a filmes tippeket és álmodból felverve is az összes karácsonyi történettel képben vagy? Akkor bizonyíts filmes kvízünkben!
Készen állsz, hogy megmérettesd a karácsonyi filmtudásod? Filmes kvízünkből most kiderül, mennyire vagy filmszakértő. Ha az alábbi kérdésekre helyesen válaszolsz, gratulálunk, elismerjük mi is, igazi karácsonyi filmguru vagy!

Ebben a filmes kvízben Grincs is felbukkan
Itt az idő, hogy bizonyítsd a tudásod karácsonyi filmes kvízünkben!
Fotó: Photo12 via AFP / AFP
  • A filmes kvíz teljesen karácsonyi hangulatba hoz.
  • Most kiderítheted, hogy mekkora filmguru vagy.
  • A kvízből ötleteket is gyűjthetsz a következő családi filmnézéshez.

Filmes kvíz: íme 10 kérdés, és kiderül, hogy igazi karácsonyi filmguru vagy-e!

Nincs is jobb mikor karácsonykor, teli hassal, a feldíszített fa alatt, bekuckózunk filmezni a családdal a kanapéra. Persze jó, ha van egy nagy adag karácsonyi sütemény az ölünkben. Ha úgy gondolod, hogy te már minden ünnepi filmet láttál, és igazi filmguru vagy, akkor ez a karácsonyi filmes kvíz neked lett kitalálva!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
A Grincs nem túl népszerű, hogy hívják egyetlen négylábú barátját?

Az alábbi videóban megismerheted minden idők 30 legjobb karácsonyi filmjét:

