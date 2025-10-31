"Teljesen benyaltam" – Te imádtad a filmet? Orlando Bloom gyűlöli a Tróját: brutális, miket mondott

Nemsokára visszatér a görög epika a mozikba Christopher Nolan ambiciózus projektjében Tom Holland, Zendaya, Matt Damon és Robert Pattinson szereplésével. Az Odüsszeia feldolgozás előtt ugyanakkor érdemes lehet visszatérni más ókori klasszikusokat megidéző filmekhez is, mint például az Iliászt feldolgozó 2004-es Trója, mely az akkori sztárvilág krémjével készült, olyanokkal mint Brad Pitt, Eric Bana, Diane Krueger, Sean Bean, Brendan Gleeson... és nem utolsósorban Orlando Bloom, aki enyhén szólva nem volt megelégedve a szereppel.

A Trója talán a legnagyobb szabású film, amiből Orlando Bloom kimaradt volna (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Orlando Bloom egyszerűen alig emlékszik a Trója forgatásaira

A színész a 2000-res évek egyik legkeresettebb férfiszínésze volt. Az akkori Orlando Bloom filmek szép mozis skálát vonultattak fel: A Sólyom végveszélyben, a Mennyei királyság, a Gyűrűk ura, illetve a Karib-tenger kalózai filmek. Olyan népszerű karakterek után azonban, mint Legolas vagy Will Turner hatalmas váltás lehetett a trójai Parist játszani, a háborút kiváltó nyálas szépfiút, aki minden volt, csak nem épp a nézők kedvence.

A Variety-nek adott interjújában elmondta, hogy annyira traumatizáló volt számára a forgatás, hogy egyszerűen kihagy belőle az emlékezete.

Te jó ég, Trója... Hűha, szerintem teljesen kitörlődött ez a film az emlékezetemből. Annyian szeretik ezt a filmet, de számomra olyan volt, hogy... [torokvágást imitál] Mondhatok ilyesmit? Nem akartam ezt a filmet. Nem akartam eljátszani a karaktert.

Orlando Bloom hozzátette, hogy ettől függetlenül szerinte a film óriási volt. Naná, hogy az volt: abban az időben alig volt ember, aki ne látta volna. 175 milliós kiadással készült és a kasszákat megközelítőleg 497 milliós bevétellel zárta a kasszákat — ami a legbarátibb számítások szerint is több mint kétszeres nyereség. A film a jelmezeiért Oscar-díjat is kapott. Ettől függetlenül a színészhez nem passzolt a szerep:

Ott volt Brad Pitt, Eric Bana és Peter O'Toole... de, hogy fogom én ezt a karaktert eljátszani? Teljesen szembement mindennel, ami én vagyok. Volt egy pont a forgatókönyvben, hogy Paris a földön kúszik miután megverték, közben pedig a testvérének a lábát szorongatja. Hát, mondom: 'Én ezt nem fogom tudni megcsinálni'. Az egyik akkori ügynököm, viszont azt mondta: 'Az a jelenet a legfontosabb!' — és én ezt teljesen benyaltam. Szerintem emiatt törlődött ki az emlékezetemből is.

A színésztől azóta se áll távol a szenvedés. A legújabb, The Cut című filmjéért állítólag halál közeli állapotba éheztette magát, hogy a szerepének legerősebb jeleneteit hitelesen adhassa elő.