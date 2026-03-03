Beköszöntött a tavasz! – Március csoda időjárást hoz nekünk

Akár 15 fok feletti csúcs, sok napsütés, kevés eső, mi kellhet még? Végre csodálatos lehet az időjárás.

Itt a tavasz, végre jó hírt is hoz nekünk az időjárás

Fotó: Pixabay (Illusztráció!)

Ha az időjárás jó, végre a kedvünk is jó lehet

Végleg búcsút inthetünk a téli depressziónak, hivatalosan is beköszöntött a tavasz, nem maradhat el vele a jó idő sem. Ha te is untad már az állandó borús időt és a sok esőt, ezek a hírek téged is feldobnak majd!

Kedd

Március 3-án keleten hosszabb napos időszakokra számíthatunk, míg nyugaton erősebben megnövekszik a gomolyfelhőzet, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 15–16 fok körül alakul majd.

Szerda

Többnyire napos, gomolyfelhőkkel tarkított idő várható, nyugaton nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor vagy zivatar. A délkeleti szél időnként megélénkül, a csúcshőmérséklet pedig továbbra is 15 fok körül mozoghat.

Szerdára citromsárga veszélyjelzés Vas és Zala vármegyében zivatar miatt

Forrás: met.hu

Csütörtök

Túlnyomóan napos, derült idő ígérkezik, csapadék nem várható. Kellemes, kora tavaszias időre van kilátás, 16 fok körüli hőmérsékletet mutathat a hőmérő.

Péntek

Kevés felhő lesz az égen, sok napsütés ígérkezik. A délkeleti szél megélénkül. Marad a 15-16 fok körüli csúcs – írja a köpönyeg.hu.