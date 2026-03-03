Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Kornélia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Beköszöntött a tavasz! – Március csoda időjárást hoz nekünk

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 06:30
időjárás jelentésnapsütés
Te is a tartósán jó időért áhítoztál? Nem kell tovább várni!

Akár 15 fok feletti csúcs, sok napsütés, kevés eső, mi kellhet még? Végre csodálatos lehet az időjárás.

Itt a tavasz, végre jó hírt is hoz nekünk az időjárás
Itt a tavasz, végre jó hírt is hoz nekünk az időjárás
Fotó: Pixabay (Illusztráció!)

Ha az időjárás jó, végre a kedvünk is jó lehet

Végleg búcsút inthetünk a téli depressziónak, hivatalosan is beköszöntött a tavasz, nem maradhat el vele a jó idő sem. Ha te is untad már az állandó borús időt és a sok esőt, ezek a hírek téged is feldobnak majd!

Kedd

Március 3-án keleten hosszabb napos időszakokra számíthatunk, míg nyugaton erősebben megnövekszik a gomolyfelhőzet, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 15–16 fok körül alakul majd.

Szerda

Többnyire napos, gomolyfelhőkkel tarkított idő várható, nyugaton nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor vagy zivatar. A délkeleti szél időnként megélénkül, a csúcshőmérséklet pedig továbbra is 15 fok körül mozoghat.

Szerdára citromsárga veszélyjelzés Vas és Zala vármegyében zivatar miatt
Forrás: met.hu

Csütörtök

Túlnyomóan napos, derült idő ígérkezik, csapadék nem várható. Kellemes, kora tavaszias időre van kilátás, 16 fok körüli hőmérsékletet mutathat a hőmérő.

Péntek

Kevés felhő lesz az égen, sok napsütés ígérkezik. A délkeleti szél megélénkül. Marad a 15-16 fok körüli csúcs – írja a köpönyeg.hu.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu