Nagy Gyűrűk Ura kvíz: csak a megszállott rajongók tudják mindre a választ – Te köztük vagy?

Gyűrűk Ura-kvíz, kizárólag a legnagyobb rajongóknak! Ha te is azok közé tartozol, akik a rendezői változatot is végignézték, valamint rendelkeznek némi háttérinformációval, akkor tedd próbára a tudásodat! Vajon mennyire ismered Tolkien különleges világát?

Ebből a kvízből kiderül, mire emlékszel A Gyűrűk Ura trilógiából.

Fotó: Forrás-IMDB

Gyűrűk Ura kvíz: nagyon nehéz profinak lenni, de nem lehetetlen

A Gyűrűk Ura, amit J. R. R. Tolkien nagysikerű regénye alapján filmesítettek meg, az egész világot átívelő rajongótáborra tett szert, sőt még napjainkban is hatalmas sikernek örvend. Ennek köszönhetően jelent meg az alkotás előzménysorozata, A Gyűrűk Ura: A hatalom gyűrűi, amit a legnagyobb fanok tűkön ülve vártak, most pedig epedeznek a következő évadért. Vajon te is közéjük tartozol? Valóban olyan jól ismered Tolkien különleges világát, mint hiszed? Kőkemény filmkvízünkből most kiderül!