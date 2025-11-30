Nagy Woody Allen filmes kvíz: most kiderül, mennyire ismered a több Oscar-díjjal jutalmazott zsenit

Filmes kvíz, amiben ezúttal összeszedtük az Oscar-díjas amerikai rendező-színész legjobb pillanatait és legemlékezetesebb alkotásait. Woody Allen valójában Allen Stewart Konigsberg néven, egy viszonylag jómódú, brooklyni kispolgári zsidó családban látta meg a napvilágot. Felmenői még Oroszországból és Ausztriából vándoroltak Amerikába. Bár Woody Allen anyakönyvében december 1-je szerepel születési dátumként, a 2020-ban megjelent önéletrajzi könyvében azt írja, hogy valójában november 30-án, nem sokkal éjfél előtt született.

Woody Allen filmes kvíz: hány kérdésre tudod a helyes választ?

Az Oscar-díjra 22 alkalommal jelölték, és négy alkalommal meg is kapta a kitüntetést.

Magyarországon Kern András hangja egy életre összeforrt Woody Allennel, legtöbbször ő szinkronizálja színészt.

Az Apropó nélkül című, önéletrajzi könyve 2020-ban jelent meg, amiben sok érdekességet elárult magáról.

Woody Allen kvíz – Mennyire vagy otthon a híres Oscar-díjas rendező világában?

A kis Woody Allen filmek iránti rajongása már nagyon fiatalon elkezdődött. Tizenhét éves volt, amikor Woody Allen néven küldözgetni kezdte fanyar humorral átszőtt vicceit a különböző ügynökségeknek. Az ötvenes évek elején már Hollywoodban dolgozott különböző humoros tévéműsorokon, ami remek tanulóidőszaknak bizonyult számára. 1965-ben Clive Donner rendező felkérte, hogy írja meg a Mi újság, cicababa? című film forgatókönyvét, amelyben egy kisebb szerepben is feltűnt. A produkció sikere után Woody Allen azonnal beleszeretett a rendezésbe, mára pedig a mozivilág egyik legismertebb rendezőjévé vált. Woody Allen nevéhez olyan kultikus alkotások fűződnek, mint az Annie Hall, a Manhattan, a Hannah és nővérei. Diane Keaton volt a legelső múzsája és talán egyik legnagyobb szerelme. A két sztár még 1968-ban ismerkedett meg egymással, a férfi által írt Játszd újra, Sam! című Broadway-darab színész válogatásán. Woody Allen születésnapja alkalmából egy szórakoztató filmes kvízzel készültünk, melynek segítségével megtudhatod, mennyire ismered a legjobb romantikus komédiák alkotóját. Dőlj hátra pár percre, és teszteld filmes tudásod ezzel a kvízzel! Ha van kedved, az eredményt oszd meg a Facebook oldaladon is! Sok sikert!