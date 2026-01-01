Öt hónappal a szakítás után újra együtt mutatkozott Katy Perry és Orlando Bloom – itt voltak közösen

Bár nyáron hivatalosan is megerősítették, hogy véget ért az eljegyzésük, Katy Perry és Orlando Bloom ismét együtt jelent meg a nyilvánosság előtt – igaz, ezúttal nem romantikus okból, hanem kislányuk miatt.

Katy Perry és Orlando Bloom elásták a csatabárdot?

Fotó: CraSH

Katy Perry, Orlando Bloom és egy közös szülinap

A volt pár december 30-án Londonban tűnt fel ötéves lányukkal, Daisy Dove-val, ahol együtt nézték meg a Paddington: The Musical előadást. A közös családi programról a darab hivatalos Instagram-oldala osztott meg képeket, amelyeken Perry és Bloom mosolyogva pózolnak a szereplőkkel.

Az eseményen Orlando Bloom fia, a 14 éves Flynn is jelen volt, akit a színész volt feleségével, Miranda Kerrrel közösen nevel. A fotókon Bloom térdelve látható, miközben Daisy a vállára hajtja a fejét, míg Katy Perry mögöttük állt visszafogott, lezser öltözékben.

A People korábban beszámolt róla, hogy a pár júliusban hivatalosan is lezárta kilenc évig tartó kapcsolatát. Közleményükben hangsúlyozták: a szakítás ellenére továbbra is együttműködnek a gyermeknevelésben, és elsődleges céljuk, hogy Daisy szeretetben, stabilitásban és kölcsönös tiszteletben nőjön fel.