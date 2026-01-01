SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Fruzsina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Öt hónappal a szakítás után újra együtt mutatkozott Katy Perry és Orlando Bloom – itt voltak közösen

Katy Perry
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 01. 16:30
Orlando Bloomsztár
Újra közösen? Hosszú kihagyás után tűnt fel együtt Katy Perry és Orlando Bloom.

Bár nyáron hivatalosan is megerősítették, hogy véget ért az eljegyzésük, Katy Perry és Orlando Bloom ismét együtt jelent meg a nyilvánosság előtt – igaz, ezúttal nem romantikus okból, hanem kislányuk miatt.

Katy Perry
Katy Perry és Orlando Bloom elásták a csatabárdot?
Fotó: CraSH

Katy Perry, Orlando Bloom és egy közös szülinap

A volt pár december 30-án Londonban tűnt fel ötéves lányukkal, Daisy Dove-val, ahol együtt nézték meg a Paddington: The Musical előadást. A közös családi programról a darab hivatalos Instagram-oldala osztott meg képeket, amelyeken Perry és Bloom mosolyogva pózolnak a szereplőkkel.

Az eseményen Orlando Bloom fia, a 14 éves Flynn is jelen volt, akit a színész volt feleségével, Miranda Kerrrel közösen nevel. A fotókon Bloom térdelve látható, miközben Daisy a vállára hajtja a fejét, míg Katy Perry mögöttük állt visszafogott, lezser öltözékben. 

A People korábban beszámolt róla, hogy a pár júliusban hivatalosan is lezárta kilenc évig tartó kapcsolatát. Közleményükben hangsúlyozták: a szakítás ellenére továbbra is együttműködnek a gyermeknevelésben, és elsődleges céljuk, hogy Daisy szeretetben, stabilitásban és kölcsönös tiszteletben nőjön fel. 

Az elmúlt hónapokban Katy Perry magánélete új irányt vett: a sajtó szerint kapcsolatba került Justin Trudeau volt kanadai miniszterelnökkel, amit később közösségi oldalon is megerősített. Ennek ellenére a mostani londoni megjelenés is azt mutatja, hogy Perry és Bloom továbbra is jó viszonyt ápolnak, és egységes családként állnak helyt szülői szerepükben.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu