Öt hónappal a szakítás után újra együtt mutatkozott Katy Perry és Orlando Bloom – itt voltak közösen

Bár nyáron hivatalosan is megerősítették, hogy véget ért az eljegyzésük, Katy Perry és Orlando Bloom ismét együtt jelent meg a nyilvánosság előtt – igaz, ezúttal nem romantikus okból, hanem kislányuk miatt.
A volt pár december 30-án Londonban tűnt fel ötéves lányukkal, Daisy Dove-val, ahol együtt nézték meg a Paddington: The Musical előadást. A közös családi programról a darab hivatalos Instagram-oldala osztott meg képeket, amelyeken Perry és Bloom mosolyogva pózolnak a szereplőkkel.
Az eseményen Orlando Bloom fia, a 14 éves Flynn is jelen volt, akit a színész volt feleségével, Miranda Kerrrel közösen nevel. A fotókon Bloom térdelve látható, miközben Daisy a vállára hajtja a fejét, míg Katy Perry mögöttük állt visszafogott, lezser öltözékben.
A People korábban beszámolt róla, hogy a pár júliusban hivatalosan is lezárta kilenc évig tartó kapcsolatát. Közleményükben hangsúlyozták: a szakítás ellenére továbbra is együttműködnek a gyermeknevelésben, és elsődleges céljuk, hogy Daisy szeretetben, stabilitásban és kölcsönös tiszteletben nőjön fel.
Az elmúlt hónapokban Katy Perry magánélete új irányt vett: a sajtó szerint kapcsolatba került Justin Trudeau volt kanadai miniszterelnökkel, amit később közösségi oldalon is megerősített. Ennek ellenére a mostani londoni megjelenés is azt mutatja, hogy Perry és Bloom továbbra is jó viszonyt ápolnak, és egységes családként állnak helyt szülői szerepükben.
