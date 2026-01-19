Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Onedin család kvíz: mennyi maradt meg a legendás sorozatból? Nosztalgiázz velünk

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 15:45
Az Onedin családsorozatkvíz
Emlékszel még az Onedin családra? A legendás sorozat milliókat ültetett a tévéképernyők elé, és belopta magát a szívünkbe. Most hoztunk egy szórakoztató kvízt a széria legemlékezetesebb pillanatairól. Indulhat a nosztalgia? Akkor görgess lejjebb!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Vajon mennyire jó a memóriád? Emlékszel még ki játszotta James Onedint? Hogy hívták a feleségét, akinek a hozományára fájt a férfi foga? Mi volt a főszereplő jellegzetes tulajdonsága? Töltsd ki a kvízünket és tedd próbára a tudásod! 

Peter Gilmore a James Onedint alakító színész, töltsd ki szórakoztató kvízünket!
Onedin család kvíz: mennyi maradt meg a legendás sorozatból? Nosztalgiázz velünk!
Fotó: United Archives / GettyImages
  • Ezt a kvízt csak a legnagyobb rajongók tudják hibátlanul kitölteni.
  • 5 érdekesség az Onedin sorozatról.
  • A sorozat a mai napig az egyik legnépszerűbb tévéműsornak számít.

Onedin család kvíz: mennyi maradt meg a legendás sorozatból? Most kiderül!

Mielőtt belevágnánk az Onedin család kvízbe, hoztunk pár érdekességet, amit valószínűleg te sem tudtál a sorozatról:

  • Az első epizódot 1979. január 2‑án vetítették.
  • A sorozatból 91 rész készült.
  • 1989-es legnézettebb sorozatok lista szerint az Onedin család 6 millió 540 ezer vonzott a képernyők elé. 
  • Peter Gilmore minden évben 6 hónapig forgatta a sorozatot, 10 éven át.
  • Elmondása szerint nem fizették meg rendesen, más munkákat is el kellett vállalnia.

Most, hogy bemelegítettél kezdődhet a játék? Induljon a kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Mivel foglalkozott az Onedin család?

Nézd meg a legendás sorozat első részét az alábbi videóban:

