Vajon mennyire jó a memóriád? Emlékszel még ki játszotta James Onedint? Hogy hívták a feleségét, akinek a hozományára fájt a férfi foga? Mi volt a főszereplő jellegzetes tulajdonsága? Töltsd ki a kvízünket és tedd próbára a tudásod!

Onedin család kvíz: mennyi maradt meg a legendás sorozatból? Nosztalgiázz velünk!

Fotó: United Archives / GettyImages

Ezt a kvízt csak a legnagyobb rajongók tudják hibátlanul kitölteni.

5 érdekesség az Onedin sorozatról.

A sorozat a mai napig az egyik legnépszerűbb tévéműsornak számít.

Mielőtt belevágnánk az Onedin család kvízbe, hoztunk pár érdekességet, amit valószínűleg te sem tudtál a sorozatról:

Az első epizódot 1979. január 2‑án vetítették.

A sorozatból 91 rész készült.

1989-es legnézettebb sorozatok lista szerint az Onedin család 6 millió 540 ezer vonzott a képernyők elé.

Peter Gilmore minden évben 6 hónapig forgatta a sorozatot, 10 éven át.

Elmondása szerint nem fizették meg rendesen, más munkákat is el kellett vállalnia.

Most, hogy bemelegítettél kezdődhet a játék? Induljon a kvíz!