Csengetett, Mylord? Kőkemény filmes kvíz, amit csak igazi rajongók tudnak kitölteni

A Csengetett Mylord? (You Rang, M'Lord?) című széria a brit televízió egyik legkülönlegesebb vígjátéksorozata, amely egyaránt görbe tükröt tart az arisztokrácia fennhéjázó viselkedésének és a szolgáló személyzet túlélési technikáinak.

A Csengetett, Mylord? című komédia kedvenc színészei

Fotó: Radio Times / GettyImages

Csengetett Mylord-kvíz: 10 kérdés, amire csak a legnagyobb rajongók tudják a választ

A szituációs komédia az 1980-as évek végén indult és négy évadon át követte a Meldrum-ház lakóinak és alkalmazottainak abszurd világát. Az 1920-as évek Angliájában játszódó komédiában a képmutató lordokat, az ügyeskedő vagy éppen nagyon is lojális komornyikok furcsa életét követhettük nyomon. A sorozat a társadalmi különbségeken élcelődik, miközben szerethető karaktereket vonultat fel. Ivy, Alf, James vagy Lady Lavender mind emlékezetes figurák lettek.

Csengetett, Mylord kvízünkben most próbára teheted magad: mennyit tudsz a fanyar humorú mosogatónőről, a titkos szerelmi viszonyokról vagy épp a pudingdobáló nagymamáról? Csak az igazi rajongók válaszolnak hibátlanul!