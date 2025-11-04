Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
A Csengetett, Mylord? című brit sorozat színészei a díszletek között

Csengetett, Mylord? Kőkemény filmes kvíz, amit csak igazi rajongók tudnak kitölteni

Csengetett, Mylord?
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 11:15
A brit humor igazi gyöngyszeme ez a sorozat, amely egyszerre mutatja be a felső tízezer fényűző, ám botrányoktól sem mentes életét, és a szolgáló személyzet kalandjait. Most kiderül, mennyire ismered a Meldrum-ház szereplőit és titkait ebből a Csengetett Mylord kvízből!
A Csengetett Mylord? (You Rang, M'Lord?) című széria a brit televízió egyik legkülönlegesebb vígjátéksorozata, amely egyaránt görbe tükröt tart az arisztokrácia fennhéjázó viselkedésének és a szolgáló személyzet túlélési technikáinak.

Csengetett Mylord? színészei
A Csengetett, Mylord? című komédia kedvenc színészei
Fotó: Radio Times /  GettyImages

Csengetett Mylord-kvíz: 10 kérdés, amire csak a legnagyobb rajongók tudják a választ

A szituációs komédia az 1980-as évek végén indult és négy évadon át követte a Meldrum-ház lakóinak és alkalmazottainak abszurd világát. Az 1920-as évek Angliájában játszódó komédiában a képmutató lordokat, az ügyeskedő vagy éppen nagyon is lojális komornyikok furcsa életét követhettük nyomon. A sorozat a társadalmi különbségeken élcelődik, miközben szerethető karaktereket vonultat fel. Ivy, Alf, James vagy Lady Lavender mind emlékezetes figurák lettek.

Csengetett, Mylord kvízünkben most próbára teheted magad: mennyit tudsz a fanyar humorú mosogatónőről, a titkos szerelmi viszonyokról vagy épp a pudingdobáló nagymamáról? Csak az igazi rajongók válaszolnak hibátlanul!

