Matek kvíz: vajon átmennél ma az érettségin? Tedd próbára a tudásod

A matekóra hallatán valakinek vagy felcsillant a szeme, vagy görcsbe rándult a gyomra. Ha viszont te simán csak sztoikus nyugalommal kísérted végig azt a 45 percet, akkor igazi zen-mester lehetsz. Bármelyik csoport tagja is vagy, itt az idő, hogy próbára tedd a tudásod. Töltsd ki a matek kvízünket!

Matek kvíz: lássuk mekkora zseni vagy – Tedd próbára a tudásod! / Fotó: 123RF

Ezért korrekt tudomány a matematika.

Küzdd le a traumád a kvízünkkel.

Ezt a kvízt csak az igazi zsenik tudják hibátlanul kitölteni.

Matek kvíz, ami még a legnagyobb zseniken is kifog – vajon rajtad is?

A matematika egy sokak által utált tantárgynak számított, pedig ha úgy vesszük, egy igen csak egzakt tudományról van szó. Olyan még nem volt, hogy egy matektanár belekötött volna a helyes eredménybe, holott pár irodalomtanár, aki pofára osztályozott, simán lehúzta a jegyed, ha nem voltál neki szimpi.

Ha neked is visszatérő álmod, hogy matek érettségin vagy, akkor bizony valószínű, hogy ez az esemény valóságos traumaként ért. Itt az ideje, hogy leküzd a mumusod, hogy végre nyugodtan tudj aludni. Ebben a matek kvízben csupa olyan kérdéssel találkozol majd, amire minden képességed megvan, hogy helyesen válaszolj. Nem kertelünk, össze kell szedned magad fejben, de ha sikerül hibátlanul kitöltened a kvízt, akkor igazi zseninek számítasz!