Matek kvíz: vajon átmennél ma az érettségin? Tedd próbára a tudásod

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 15. 19:30
Szeretted a matekot a suliban? Ennél kevés megosztóbb kérdés van, de most nem is ez a lényeg. Töltsd ki a matek kvízünket és teszteld, vajon ma is átmennél-e az érettségin!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

A matekóra hallatán valakinek vagy felcsillant a szeme, vagy görcsbe rándult a gyomra. Ha viszont te simán csak sztoikus nyugalommal kísérted végig azt a 45 percet, akkor igazi zen-mester lehetsz. Bármelyik csoport tagja is vagy, itt az idő, hogy próbára tedd a tudásod. Töltsd ki a matek kvízünket!

Egy fiú épp a matek kvízünk egyik kérdését próbálja megoldani egy üvegtáblán.
Matek kvíz: lássuk mekkora zseni vagy – Tedd próbára a tudásod! / Fotó: 123RF
  • Ezért korrekt tudomány a matematika. 
  • Küzdd le a traumád a kvízünkkel.
  • Ezt a kvízt csak az igazi zsenik tudják hibátlanul kitölteni.

Matek kvíz, ami még a legnagyobb zseniken is kifog – vajon rajtad is?

A matematika egy sokak által utált tantárgynak számított, pedig ha úgy vesszük, egy igen csak egzakt tudományról van szó. Olyan még nem volt, hogy egy matektanár belekötött volna a helyes eredménybe, holott pár irodalomtanár, aki pofára osztályozott, simán lehúzta a jegyed, ha nem voltál neki szimpi. 

Ha neked is visszatérő álmod, hogy matek érettségin vagy, akkor bizony valószínű, hogy ez az esemény valóságos traumaként ért. Itt az ideje, hogy leküzd a mumusod, hogy végre nyugodtan tudj aludni. Ebben a matek kvízben csupa olyan kérdéssel találkozol majd, amire minden képességed megvan, hogy helyesen válaszolj. Nem kertelünk, össze kell szedned magad fejben, de ha sikerül hibátlanul kitöltened a kvízt, akkor igazi zseninek számítasz! 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Mekkora a háromszög belső szögeinek összege?

