Digitális detox és kulturális sokk – Interjú Gerő Balázzsal, aki úgy ismeri Kína legszebb helyeit, mint a tenyerét

A kínai valóság legtöbbünk számára továbbra is távoli, régi sztereotípiákból összerakott mozaik: kommunista múlt, hömpölygő tömeg, érthetetlen írásjelek. Aki azonban valóban ellátogat oda, nagyon hamar rájön, hogy a mai Kína már egészen más történet – modern, villogó, mégis mélyen tradicionális világ, amely egyszerre döbbenti meg és húzza magához az embert. Ismerd meg te is Kína legszebb helyeit egy magyar szemével!

Gerő Balázs felesége, Wendy szülőföldjére látogatott, ahol életre szóló élményekkel gazdagodott Kína legszebb helyein.

Fotó: Gerő Balázs

Kína a világ legnépesebb országa Kelet-Ázsiában

Hatalmas területe Európa méretével vetekszik

Napjainkban látványos gazdasági fejlődéssel büszkélkedhet

Kína legszebb helyei testközelről: hétköznapok belülről

Gerő Balázs először családlátogatásra utazott ki a feleségével, ám hamar kiderült, hogy sokkal többet kapott egy sima útnál: digitális csendet, kulturális sokkokat és olyan élményeket, amelyek alapjaiban rendezték át a fejében Kínát. Az alábbi interjúban erről mesél – őszintén és mélyrehatóan.

Hogy jutottál el Kínába, miért épp erre az országra esett a választásod?

2019-ben megismertem egy rendkívüli kínai lányt, aki azóta a feleségem lett. 2020-ban aztán jött a pandémia, ami minden utazási tervet felborított. Így végül csak 2024-ben, majd idén jutottunk el először Kínába, tulajdonképpen családlátogatásra, hogy Wendy szüleit és rokonait meglátogassuk. Ázsia amúgy is benne volt a bakancslistában – szerintem ez természetes minden olyan embernél, aki nyitott a világra és szereti az egzotikus kultúrákat –, de ez a személyes kötődés adta meg a végső lökést.

Balázst Kína történelmi emlékei vonzották elsősorban.

Fotó: Gerő Balázs

Mi volt az első benyomásod Kínáról, amikor először leszálltál a gépről? Milyen gyorsan tudtál ráhangolódni?

Hajnalban érkeztünk Pekingbe, és onnan szinte azonnal továbbrepültünk Csingtaóba, Wendy szülővárosába (ahol egyébként a pekingi olimpia vitorlás versenyeit rendezték). Az első benyomás, ami letaglózott, az a döbbenetes modernitás volt: minden letisztult, minden gördülékeny, az ügyintézés is sallangmentes. Aztán másnap, amikor először kiléptünk az utcára, olyan vibrálást éreztem, amiben volt valami életigenlő, valami nagyon friss – teljesen más világ, mint amit mi még a régi kommunista Kínáról képzelünk. Az utakon a legújabb autók, az üzletekben minden nagy márka ott van, hatalmas választék, magas minőség. A jelen nagyon modern, miközben a múlt iránti tisztelet ugyanúgy jelen van. Bár van internet, a nyugati világ lényegében ki van zárva: se Facebook, se Google, a Spotify pár napig működött, aztán az sem. És mivel nem tudok kínaiul, azon kaptam magam, hogy megszűnt körülöttem minden nyugati inger. Nem volt social media, nem volt telefonnyomkodás, nem volt televízió – csak én voltam és Kína. Ez egyfajta mély digitális detoxként ért, és olyan frissességet adott a fejemnek, amit talán harminc éve éreztem utoljára. Egész nap jöttünk, mentünk, beszélgettünk, és úgy éltem meg mindent, mintha kicsit újraindult volna az agyam.