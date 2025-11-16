Matek kvíz: most kiderül, mekkora zseni vagy – Töltsd ki, ha mered

Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Matek kvíz: most kiderül, mekkora zseni vagy

Szereted a matekot, vagy épp ellenkezőleg, a hátad közepére sem kívánod? Bármelyik csoportba is tartozol, ezt a matek kvízt érdemes kitöltened. Kiderülhet, hogy matekzseni vagy! De ha még sem, akkor felfrissíted a tudásod és tanulsz valami újat!
Ha csak nincs felmentésünk matekból, akkor a matek érettségi az a trauma, amin mindannyiunknak át kell esni. Ne félj, a kvíz végén nem osztunk jegyeket, ez a teszt inkább egy kis gyakorlatnak készült, hogy feleleveníthesd matematika ismereteidet. 

Egy nő a táblán épp a matek kvíz egy kérdését számolja
Ebből a matek kvízből kiderül, mekkora matekzseni vagy!
8 kvízkérdés matematikából: most kiderül, valóban matekzseni vagy-e

Mi az a paralelogramma? Ha már ez a kérdés fejtörést okoz, akkor mindenképpen töltsd ki a kvízt, és pótold be a hiányosságaidat, ha pedig azt hiszed, hogy pontosan tudod a választ, akkor teszteld le, hogy valóban matekzseni vagy-e. A kérdések széles skálán mozognak, vannak egyszerűek, egyszerűnek tűnőek és kőkemény kérdések is. Lássuk neked sikerül-e hibátlanul a matek teszt!

Mennyi 5600 hetede?

Nem sikerült a kvíz? Nézd át az alapokat:

