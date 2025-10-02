Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Matek kvízt helyesen kitöltő szemüveges kislány

Mennyire vagy jó matekból? Ha helyesen töltöd ki a kvízt, a legmagasabb IQ-jú emberek közé tartozol

2025. október 02.
A matematikai fogalmak sokszor úgy hangoznak, mintha valaki egy másik nyelven beszélne. Most itt a lehetőség, hogy bebizonyítsd, mennyit értesz belőle! Összeállítottunk egy gyors, szórakoztató kvízt, amely nemcsak a fejszámolási képességeidet, hanem az iskolai alapműveltségedet is próbára teszi.
A matematika talán az egyik legmegosztóbb tantárgy. Valaki imádja, valaki pedig a 2-es érettségire hajt a gimis évei alatt. Figyelem, matekos kvíz következik!

Matek kvíz számokkal
Mennyire vagy jó matekból? Ha helyesen töltöd ki a kvízt, a legmagasabb IQ-jú emberek közé tartozol.
Fotó: Natalia Duryagina / shutterstock

10 kvízkérdés, amiből kiderül, matekzseni vagy-e

Tudod kapásból, mennyi a 16 és a 28 legnagyobb közös osztója? Vagy azt, hogy 8 óra pontosan hány percből áll? Mi a helyzet akkor, ha a gyereked vagy az unokád feltesz egy hasonló kérdést a házi feladatának írása közben, és rád néz, mint a „matekfelelős szülőre, nagyszülőre”? Könnyen segítesz neki, vagy téged is megizzaszt az iskolai tananyag? Ezt a kvízt akkor is érdemes végigcsinálnod, ha zseni vagy matekból – legalább leellenőrizheted, nem rozsdásodtak-e be a régi reflexek –, és akkor is, ha nem vagy egy számolófenomén. Ez utóbbi esetben itt az alkalom a felzárkózásra, mielőtt kínos csend ülné meg a nappalit egy egyszerű szorzásnál. Teszteld magad a matek kvízünkkel!

1 / 10
Mennyi a 16 és a 28 legnagyobb közös osztója?

Hallgasd meg az alábbi dalt a Pi számról:

