A matematika talán az egyik legmegosztóbb tantárgy. Valaki imádja, valaki pedig a 2-es érettségire hajt a gimis évei alatt. Figyelem, matekos kvíz következik!

Mennyire vagy jó matekból? Ha helyesen töltöd ki a kvízt, a legmagasabb IQ-jú emberek közé tartozol.

Fotó: Natalia Duryagina / shutterstock

10 kvízkérdés, amiből kiderül, matekzseni vagy-e

Tudod kapásból, mennyi a 16 és a 28 legnagyobb közös osztója? Vagy azt, hogy 8 óra pontosan hány percből áll? Mi a helyzet akkor, ha a gyereked vagy az unokád feltesz egy hasonló kérdést a házi feladatának írása közben, és rád néz, mint a „matekfelelős szülőre, nagyszülőre”? Könnyen segítesz neki, vagy téged is megizzaszt az iskolai tananyag? Ezt a kvízt akkor is érdemes végigcsinálnod, ha zseni vagy matekból – legalább leellenőrizheted, nem rozsdásodtak-e be a régi reflexek –, és akkor is, ha nem vagy egy számolófenomén. Ez utóbbi esetben itt az alkalom a felzárkózásra, mielőtt kínos csend ülné meg a nappalit egy egyszerű szorzásnál. Teszteld magad a matek kvízünkkel!