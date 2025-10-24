Földrajz-kvíz, amely a kitűnő tanulókon is kifog – Vajon rajtad is?

Most minden földrajztudásodra szükséged lesz, ha hibátlanul akarsz teljesíteni a következő földrajz-kvízben. Hajrá!

Ez a földrajz-kvíz a kitűnő tanulókon is kifog.

Fotó: robertharding via AFP / AFP

7 kvízkérdés földrajzból: vajon te hányra tudsz helyesen válaszolni?

Nem viccelünk, ez a kvíz még a földrajz tanárokat is megizzasztja! Te tudod, mi a hivatalos nyelv Szöulban? Hogy mi Zambia fővárosa? Ha ezekre tudod a választ, lehet esélyed arra, hogy hibátlanul kitöltsd a kvízt, de ha már itt elakadtál, akkor is érdemes nekiveselkedned, hiszen bővítheted a földrajzi ismereteidet. Ez a kvíz tehát amellett, hogy szórakoztató, tanulságos is lehet! Induljon hát a teszt!