Földrajzi kvízhez tartozó földrajzi térkép

Hegyen innen, hegyen túl: íme 10 földrajzi kvízkérdés, amin a legtöbben elhasalnak

földrajz kvízek
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 15. 14:45
földrajzteszt
Vajon ma is csuklóból átmennél egy földrajzórai röpdolgozaton, vagy lenne mit átismételned előtte? Tedd próbára magad ezzel a 10 kérdéses földrajzi kvízzel!
Szabó Eszter Sára
A szerző cikkei
  • Ebben a földrajzi kvízben olyan alapvető kérdésekkel találkozhatsz, amelyeken meglepően sokan elbuknak.
  • A 10 kérdés a világ országaira, kontinenseire és természeti rekordjaira vonatkozik.

A földrajz a világunk megértésének alapja: segít eligazodni a kontinensek, országok, folyók és hegyek kavalkádjában. Mégis előfordul, hogy a leggyakoribb kérdések is megizzasztják nemcsak az iskolapadban ülőket, hanem a felnőtteket is. Ebben a földrajzi kvízben összegyűjtöttünk 10 olyan kérdést, amely sokaknak fejtörést okoz. 

Antik atlasz földrajzi kvízben szereplő képe
Földrajzi kvíz: te mennyire ismered a világunkat?
Fotó: 123RF

Földrajzi kvíz: mennyire ismered a térképet?

A földrajzi kvíz kérdései első pillantásra egyszerűnek tűnnek, mégis sokan meglepődnek az eredményen. Olyan alapvető tudásra van szükség, amelyet legtöbben az iskolában szereztünk meg, évek múltán azonban könnyen összekeverhetjük a dolgokat. A tesztben fővárosok, kontinensek, rekordok kerülnek elő, pont azok a témák, amelyekről azt hisszük, biztosan tudjuk a választ.

Lássuk, a te fejedben mennyire maradtak meg az iskolai tananyag emlékei! A kérdéssorból gyorsan kiderül, hogy valóban emlékszel-e arra, amit valaha magabiztosan tudtál földrajzórán, vagy már csak sejtéseid vannak róla. Te hány kérdésre fogod tényleg tudni a helyes választ?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Melyik ország fővárosa Helsinki?

