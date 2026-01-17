Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Jim Carrey filmes kvíz, a színész az egyik filmjében.

Te mennyire ismered a grimaszok királyát, Jim Carreyt? Ez a filmes kvíz még a rajongókat is megizzasztja

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 17. 12:45
Úgy gondolod, hogy nagyon jól ismered Hollywood mókamesterének legnagyobb alakításait? Akkor ne menj sehova, ugyanis Jim Carrey 64. születésnapja alkalmából egy hatalmas filmes kvízzel készültünk!
Igazi rajongónak tartod magad? Emlékszel még az Ace Ventura filmekre, Az igenemberre vagy éppen A 23-as számra? Ebből a filmes kvízből most kiderül, hogy mennyire ismered Jim Carrey színészi karrierjét!

Jim Carrey filmes kvíz a színész alakításaival kapcsolatban.
Ez a filmes kvíz még a rajongókon is kifoghat!
  • Jim Carrey ikonikus szerepeivel örökre beírta magát a filmtörténelembe.
  • A humorista alakításait számtalan díjjal jutalmazták.
  • A kvízből kiderül, hogy valódi rajongó vagy-e.

Jim Carrey filmes kvíz: csak a legnagyobb fanok tudják mindre a választ

Jim Carrey a filmvilág egyik legkülöncebb, egyben legemlékezetesebb színésze, aki lehengerlő vígjátékaival, olykor meglepő drámai szerepeivel kétségkívül bebizonyította, hogy helye van Hollywood legnagyobb csillagai között. Bár karaktere igen megosztó, afelől semmi kétség, hogy örökre beírta magát a filmtörténelembe.

A humorista neve az évek során egybeolvadt az őrületes mimikával, a fékezhetetlen humorral és az emlékezetes filmes pillanatokkal, amit a kritikusok számtalan díjjal és kitüntetéssel jutalmaztak. De vajon mennyire vagy képben a színész ikonikus alakításaival? Ebből a filmes kvízből azonnal kiderül!

Ki Jim Carrey karaktere az Ace Ventura filmekben?

Az alábbi videóban megnézheted Jim Carrey 10 legnagyobb filmes pillanatát:

Ezek a filmes kvízek is érdekelhetnek:

