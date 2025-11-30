Megszólalt Jim Carrey a visszavonulásának okán

Jim Carrey egykor a hollywoodi filmipar állandó szereplője volt, ma már pedig teljesen más életet él a 63 éves színész. Visszavonult, elutasítja a számára küldött ajánlatokat, és a kreativitásnak szenteli az idejét.

Jim Carrey és Taylor Momsen 25 év után találkoztak először.

Jim Carreyt beszippantotta a filmipar

A kanadai-amerikai színész, akit leginkább népszerű vígjátékairól ismerünk, mint az Álarc, a Dumb és Dumber, valamint az Ace Ventura filmekből ismerünk, mindig mosollyal az arcán alakította a karaktereket, ezzel pedig a nézőközönséget is megmosolyogtatta. Színészi képességei hihetetlenek voltak, amit talán a Truman-show és a Egy makulátlan elme örök ragyogása című filmekben mutatott meg a legjobban. Carrey hírnevének köszönhetően a becslések szerint 300 millió dolláros vagyonra tett szert, ami lehetővé tette számára, hogy 2022-ben úgy döntsön, ideje nyugdíjba vonulni, melynek kapcsán az Access Hollywoodnak ezt nyilatkozta:

Nos, nyugdíjba vonulok. Igen, valószínűleg. Meglehetősen komolyan mondom. Ha az angyalok hoznak valami arany tintával írt forgatókönyvet, ami azt sugallja, hogy ez nagyon fontos lesz az emberek számára, akkor folytathatom az utat, de szünetet tartok. Nagyon szeretem a csendes életemet, és nagyon szeretek vászonra festeni, és nagyon szeretem a spirituális életemet, és úgy érzem – és ezt talán soha nem hallod más hírességtől –, elegem van. Eleget tettem. Elég vagyok.

- nyilatkozott a nyugdíjba vonult színész.

Úgy tűnik, hogy az általa említett fontos karakter nem más, mint a Sonic filmek Dr. Eggman-je, akit harmadjára alakított a tavaly megjelent Sonic, a sündisznó című filmben, ezzel teljessé téve a Sonic filmek szentháromságát. A film tavaly decemberi brit premierjén az Associated Pressnek azt nyilatkozta: "Azért jöttem vissza ebbe az univerzumba, mert egy zsenit játszhatok, ami azért egy kicsit túlzás. És tudod, sok mindent vettem, és őszintén szólva szükségem van a pénzre." A tavaly megjelent Sonic, a sündisznó volt az egyetlen filmes projekt, amiben részt vett, 2016 óta.

Eközben a Los Angeles-i premieren az E! Newsnak adott interjújában ezt mondta:

Azt hiszem, valahányszor eltávolodsz valamitől – még akkor is, ha szeretsz valamit –, új megbecsülést kapsz iránta. Egy másik nézőpontból közelíted meg az egészet.

Egy, a színészhez közeli forrás azt állítja, hogy Jim Carrey állítólag Hawaiin elzárkózottan él. A forrás azt is elárulta, hogy évente három-négy ajánlatot is kap, ő azonban mindegyiket visszautasítja. The Sunnak ezt mondták:

Az iparág kiszipolyozta, elvesztette a film iránti szeretetét. Úgy érzi, hogy korlátozva van a kreativitás és a kifejezés szabadsága a filmekben, emiatt nem tudja elképzelni magát újabb filmekben.

November 8-án Carrey 25 év után először találkozott Taylor Momsennel a Rock & Roll Hírességek Csarnoka beiktatási ünnepségén. Taylor és Jim még 2000-ben játszottak együtt a népszerű karácsonyi filmben A Grincsben. - olvasható a LADbible cikkében.