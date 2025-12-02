Nagy filmes kvíz: mennyire ismerted Kálloy Molnár Pétert? A neves színészre emlékezünk

Kálloy Molnár Péter kivételes tehetségű, sokoldalú művész volt, aki hosszú évtizedeken át oszlopos karakterként szerepelt a magyar színházi és filmes világban. Talán nincs is olyan ember, aki ne ismerte volna jellegzetes, senkivel össze nem hasonlítható hangját, sajátos humorát, érzékenységét, gazdag alkotói munkásságát és ikonikus szerepeit.
Halálhíre megrázta az egész országot. A népszerű magyar színész egy gyors lefolyású betegség következtében hunyt el, és távozásával egy pótolhatatlan űr keletkezett mind a hazai, mind a nemzetközi filmgyártásban. A szomorú hírt az Alma Együttes osztotta meg, míg a Vígszínház egy megható bejegyzésben búcsúzott egykori megbecsült tagjától. Több évtizedes pályafutása alatt rengeteg filmben és sorozatban dolgozott, együtt forgatott hazai és hollywoodi sztárokkal egyaránt. Szerepelt Rudolf Péter trilógiájában, a 2001-ben bemutatott Üvegtigrisben, de neve szinte teljesen összeforrt a Jack Black filmekkel, és ő adta Rowan Atkinson, Ben Stiller, Martin Lawrence magyar hangját is. Bár a szakmai díjak sajnos nagyon ritkán találták meg, a közönség szeretete és elismerése mindig biztos pont volt számára, hiszen ha ő feltűnt a képernyőn, vagy kiállt a színpadra, garantált volt a jókedv és a szórakozás. Egyfajta szeretetteljes visszatekintés során, mi most 8 nosztalgikus kvíz kérdéssel idézzük fel Kálloy Molnár Péter sokoldalú pályafutását.
Ebben a videóban Kálloy Molnár Péterre emlékezünk:
