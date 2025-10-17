Véget ért a nyugdíj? Jim Carrey újabb élőszereplős adaptációban szerepelhet

A Jetson család egy igazán régi, épp hogy feledésbe nem merült rajzfilmsorozat, mely annyira a jövőben játszódik, amihez még így 60 év távlatából sem közelítünk — jóllehet, néhány, a sorozatban előrevetített technológiai vívmány már elérhető a jelenünkben. A közkedvelt retrofuturisztikus rajzfilmsorozat pedig különös újraélesztést kaphat a közeljövőben, élén a nyugdíjas (?) Jim Carrey-vel.

Nyugdíja után is új Jim Carrey filmek érkeznek folyamatosan (Fotó: Paramount)

Jim Carrey lehet a Jetson családból az apa

A Variety információi szerint az új filmet Colin Trevorrow, a nem túl népszerű Jurassic Park: Világuralom rendezője hozhatja tető alá és a szintén nem túl kedvelt, Az Idol című sorozat showrunnerje, Joe Epstein írhatja a forgatókönyvet. Okkal szisszenhetünk fel ezeket olvasván, de ne feledjük: ebben a projektben részt vesz Jim Carrey, a Truman show, a Dumb és Dumber, az Ace Ventura, a Maszk és a Minden6ó mögötti nagyszerű nevettető.

A Jetson család live-action film történetéről egyelőre nem sokat tudunk, de minden bizonnyal nem kell semmi jelentős eltérésre gondolni az eredeti sorozathoz képest. Minden bizonnyal Carrey játszhatja a családapát, aki űrbéli városában él feleségével, gyermekeivel, szuper okos kutyájával és egy robotbejárónővel — mondhatnánk viccesen, hogy a mesterséges intelligencia pont olyan dolog, ami már azóta hétköznapivá vállt.

Habár nem élőszereplős sztori volt, de a kilencvenes években kijött egy egészestés rajzfilm, mely a lány, Judy tiniszerelmi sztorijára összpontosított, némi musical körítéssel. Nem várt el sokat a nézőktől, leginkább egy aranyos film volt gyerekeknek. Csakúgy, mint az ebben a korszakban kijött két Frédi és Béni film, melyek bugyuták voltak, de a közönség imádta.

Most akkor Jim Carrey nyugdíjba vonult vagy sem?

A 63 éves Jim Carrey még 2022-ben hivatalossá tette, hogy félrevonul a filmvilágtól, hogy a képzőművészettel és spirituális önmegvalósításával foglalkozzon, melyet ebben a közegben és ebben a korban nyugdíjazásnak szoktak hívni. Egy korábbi interjújában mókásan, de elég egyértelműen fogalmazott a visszatérés lehetőségéről:

Attól függ. Ha az angyalok hoznak elém egy aranytintával írt forgatókönyvet nekem címezve, ami fontos lehet az emberek számára, vissszatérhetek az útra. De addig pihenőt tartok.

Ahogy az azóta kiderült, ez a csodálatos és arannyal megírt forgatókönyv az élőszereplős Sonic, a sündisznó trilógia volt, melyekben aktív szerepet vállalt Dr. Robotnik szerepében. Szó se róla, hihetetlenül szórakoztató szerep volt tőle, de senki se gondolta volna, hogy ezt a mély spirituális utazást félredobná emiatt. De ő már csak ilyen, valahol mindig éreztük nála a kettősséget. Ő tipikusan a mély érzésű felnőtt az Egy makulátlan elme örök ragyogása filmből, és a gyermeki lelkű, kedves bohóc a Grincsből egyszerre.