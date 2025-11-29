Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
KRESZ teszt a legjobb sofőröknek: te vajon köztük vagy?

Őszintén, mikor is olvastad utoljára a KRESZ-könyvet? Mielőtt épp levizsgáztál? Akkor itt az ideje, hogy újra levizsgázz, töltsd ki a KRESZ-tesztünket, hogy kiderüljön, ma is átmennél-e a vizsgán!
Jöjjön egy kőkemény KRESZ-teszt, amiből kiderül, ma is átmennél-e a vizsgán! Ha vérbeli sofőrnek érzed magad, illik hibátlanul válaszolni minden kérdésre!

Ezért kell ismerned a KRESZ-szabályokat

Miért fontos ismerni a vezetés szabályait? Mert a közlekedésben minden apró döntés számít — egy rossz mozdulat, egy elnézett tábla, és máris kész a baj. A KRESZ-szabályait éppen ezért kell ismerni és alkalmazni, hogy elkerüljük a baleseteket és biztonságosan közlekedhessünk. Ha tisztában vagy az alapokkal, sokkal könnyebben olvasod a helyzeteket, és magabiztosabban tudsz vezetni.

Így marad sokáig jó állapotban az autód: apró szokások, nagy különbség

Egy autó akkor marad sokáig üzemképes, ha rendszeresen kap egy kis figyelmet. Nem kell bonyolult dolgokra gondolni — néha elég egy gyors olajszint-ellenőrzés, a gumik megfelelő nyomása vagy egy időben elvégzett szerviz. Ezek látszólag apró lépések, de hosszú távon rengeteget számítanak, és megakadályozzák, hogy a kocsid egyszer csak a legrosszabb pillanatban adja fel a szolgálatot.

Automata váltó vagy manuális?

Ha szeretsz te irányítani mindent, a manuális váltós verziót válaszd, ettől nyeregben érezheted magad, te irányítasz. Kicsit bonyolultabb a folyamat, de a manuális váltós verzió sokkal intenzívebb vezetési élményt nyújt. Az automata előnye viszont, hogy leveszi a válladról a váltás terhét, így több figyelmed marad a forgalomra, és nyugodtabban csoroghatsz a városban. Mindkét megoldásnak megvan a bája — csak rajtad múlik, melyiket választod. 

Megjött a kedved egy autós kvízhez? Akkor induljon a KRESZ-teszt!

KVÍZ

1 / 8
Mi a helyes magatartás szabálytalankodó partnerrel való találkozás esetén?

Az alábbi KRESZ-tesztjeinket se hagyd ki:

 

