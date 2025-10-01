Imádsz vezetni? Elhisszük, de vajon mennyire emlékszel még a KRESZ-szabályokra? Töltsd ki a kvízt és kiderül!

KRESZ kvíz, hogy elkerüld a büntetéseket – Vajon hány kérdésre tudod a helyes választ?

Fotó: Iryna Inshyna / Shutterstock

8 kvízkérdés, amiből kiderül, mennyire vagy otthon a KRESZ-ben

Te is az a fajta vagy, aki megszerezte a jogsit és már hasít az utakon? Igazán felemelő érzés, igazi szabadság feeling, de vigyázz, mert a KRESZ bizony változott az évek alatt. Az alábbi kvízben most próbára tesszük a tudásod az alapszabályokból! Vajon hány kérdésre tudsz helyesen válaszolni? Tedd próbára a tudásod és induljon a kvíz!