Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Épségben hazaért a magyarokért indult első mentesítő járat

magyar honvédség
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 21:05
szalay - bobrovniczky kristófhonvédelmi miniszterháború
Ezt mondta el a honvédelmi miniszter.
Bors
Bors

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy sikeresen landolt a magyarokért indított első mentesítő járat Jordániából - írja a Magyar Nemzet.

SZALAY-BOBROVNICZKY Kristóf
Nagy bejelentést tett Szalay-Bobrovniczky Kristóf / Fotó: Bruzák Noémi

Ezt mondta el Szalay-Bobrovniczky Kristóf

A tájékoztatás szerint a Magyar Honvédség A319-es Airbus repülőgépe Ammánból biztonságban érkezett meg Budapestre. 

A miniszter megköszönte a légierő szolgálatát, és hangsúlyozta: a magyar emberek számíthatnak a Honvédségre. Hozzátette, hogy „a békéhez erő kell”, és folytatják a munkát.

 

