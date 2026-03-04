Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Épségben hazaért a magyarokért indult első mentesítő járat

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy sikeresen landolt a magyarokért indított első mentesítő járat Jordániából - írja a Magyar Nemzet.
A tájékoztatás szerint a Magyar Honvédség A319-es Airbus repülőgépe Ammánból biztonságban érkezett meg Budapestre.
A miniszter megköszönte a légierő szolgálatát, és hangsúlyozta: a magyar emberek számíthatnak a Honvédségre. Hozzátette, hogy „a békéhez erő kell”, és folytatják a munkát.
