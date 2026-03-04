Figyelmeztetett Uri Geller: a földönkívüliek tesztelik bolygónk rendszereit

Uri Geller úgy gondolja, hogy a földi nukleáris létesítmények közelében azért jelentek meg az UFO-k, mert a földönkívüliek tesztelnek. A kanálhajlító előadóművész egy bizarr teóriával állt elő, sőt korábban megjósolta, hogy már közel lehet egy idegen invázió.

Hátborzongató teóriával állt elő Uri Geller a földönkívüliekről. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

A legendás kanálhajlító szerint közeleg a földönkívüli invázió

Geller földönkívüli élettel kapcsolatos észleléseket és állítólagos találkozásokat vizsgált, és most meg van győződve arról, hogy az internetzavarokat és más megmagyarázhatatlan eseményeket más világi erők okozták. Állítása szerint valami jelentős dolog van kialakulóban, és a földönkívüliek tesztelnek rendszereket. Megjegyezte, hogy számos UFO-t észleltek nukleáris létesítmények közelében.

A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) adatai szerint 2024-ben egyetlen nap alatt több mint 10 000 járattörlést vagy késést tapasztaltak az Egyesült Államokban, amelyeket egy sérült adatbázisfájlt magában foglaló számítógépes meghibásodásnak tulajdonítottak. Bár elutasították a kibertámadásra utaló feltételezéseket, Geller továbbra is meg van győződve arról, hogy szándékos támadás volt, de nem emberek követték el.

Nincs kétségem afelől, hogy az idegenek tesztelik a kifinomult rendszereinket. Ez komoly, rengeteg UFO-t észleltek atomerőművek, tengeralattjárók és még egyebek közelében, csinálnak valamit, tesztelnek minket.

Kiemelte, hogy a legaggasztóbbak a nukleáris intézmények felett észlelt UFO-k megjelenése. Mindez Geller, a NASA-nak küldött korábbi figyelmeztetését követi, miszerint készüljenek fel egy közelgő idegen invázióra. 2023-ban, amikor egy hatalmas energiaforrást fedeztek fel 4000 fényévnyire, felvetette egy tömeges leszállás lehetőségét.

Egy csapat, amely a világegyetem rádióhullámait térképezi fel, felfedezett valami szokatlan dolgot, ami óránként háromszor hatalmas energiakitörést bocsát ki, és ez különbözik mindentől, amit a csillagászok korábban láttak.

- osztotta meg akkoriban.

A felfedezést az előadóművész egyértelműen egy tőlünk magasabb szintű idegen intelligenciához kötötte, akik állítása szerint invázióra készülnek - írta a Mirror.