KRESZ-kvíz: tudod mit jelentenek a táblák az utak mellett? Ha 10-ből 9-et felismersz, nem kell visszaadnod a jogsid

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 10:25
A KRESZ vizsga előtt ügyesen bemagoljuk a legfőbb útvonal típust jelző táblákat, és jobb esetben az évek múlásával sem jelent gondot a főútvonal, a stoptábla vagy a kötelező haladás irányát jelző táblák értelmezése. Kvízünkből most kiderül: te felismered őket elsőre, hiba nélkül? Ha a legtöbb kérdésen meglepődsz, talán érdemes lenne átengedni másnak a vezetést.
A kvíz, amin még a fekete öves sofőrök is elvéreznek – pedig a KRESZ-táblák pontos ismerete elengedhetetlen a biztonságos közlekedéshez. Ha nem tudjuk helyesen értelmezni az utak mellett kihelyezett jelzéseket, úgy könnyen balesetet, dugót vagy közlekedési fennakadást okozhatunk. Ráadásul az elsőbbségadás elmulasztása, a záróvonalon és a járműforgalom elől elzárt területen való áthaladás, valamint a megengedett sebesség túllépése vagy egyéb szabálytalanságok nemcsak súlyos pénzbírságot, hanem akár komoly büntetőpontokat vonnak maguk után, amik aztán bekerülnek a jogosítványunkba. A vezetés közbeni telefonálásért például 3 pontot rónak fel, ami elsőre talán kevésnek tűnik, de hat ilyen alkalom, és ugrik a jogosítványunk.

Kvíz: KRESZ-táblák egy asztalon
KRESZ-kvíz: most kiderül, profi sofőr vagy inkább zöldfülű tanuló vagy.
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

KRESZ-kvíz: 10 kérdés, amire minden jogosítvánnyal rendelkezőnek tudnia kell a választ

Autót vezetni mindenki tud – gáz, kuplung, fék –, de a szabályok betartásában és a közlekedési táblák pontos ismeretében már nem mindenki jeleskedik. Igaz, nem egyszerű mindig eligazodni autósként az utakon: vannak útvonaltípust jelző táblák, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, valamint veszélyt jelző táblák. Egy részük csupán tájékoztat, mások viszont azonnali reakciót kívánnak a sofőrtől – közös bennük, hogy mindegyik ismerete nélkülözhetetlen a biztonságos közlekedéshez. De vajon te felismernéd az összeset éles helyzetben is? Lássuk! Kvízünkből minden kiderül.

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Mit jelent ez a tábla?

Ha egy kis segítségre van szükséged, nézd meg az alábbi videót:

