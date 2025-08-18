UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Új Kresz szabályok lépnek életbe, ezek mindent megváltoztatnak

KRESZ
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 18. 16:50
jogosítványsebességmotorroller
Az új KRESZ változás érinti a sebességhatárt, a távolságtartást, valamint a rollereseket is.

Szeptember beköszöntével változások lépnek érvénybe a Kreszben, nőhet a sebességhatár.

sofőr, autó, autóvezetés, KRESZ
Változhat a sebesség határ is a KRESZ-ben Fotó: Unsplash

Várhatóan 2026 szeptemberében élesedhet a KRESZ módosítása, amely a közlekedés több szegmensét is érintheti, várhatóan emelkedhet a sebességhatár is  – írja a Sonline.hu a Bama.hu-ra hivatkozva.

Jelentős újdonságokat hozhat a közúti közlekedés szabályainak tervezett módosítása. Az egyik legnagyobb változás a B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezőket érintheti: a jövőben ugyanis bizonyos feltételek mellett motorra is ülhetnek. A tervezet szerint automata váltós, elektromos meghajtású, legfeljebb 15 lóerős motorkerékpárok vezetésére is jogosít majd a B-s engedély. A módosítás célja többek között a városi közlekedés tehermentesítése, hiszen a motorkerékpárok növekvő száma mérsékelheti a torlódásokat.

A Kresz szabályok változtatása a biztonságot is érintik: bevezetnék a túlzottan kevés követési távolság szankcionálását, amely számos nyugat-európai országban már bevett gyakorlat. A szabályozás a sebességtől függően 1–2 másodperces követési távolságot ír elő – városban és kétsávos utakon rövidebb, míg autópályákon hosszabb időt kell majd hagyni –, ezzel csökkentve a ráfutásos balesetek kockázatát.

A sebességhatárokban is várható változás. A 3,5 tonna feletti buszok és teherautók lakott területen kívül 90 km/h sebességgel közlekedhetnének, míg az autópályákon a jelenlegi 130 km/h-s maximum egyes szakaszokon 140-re, sőt akár 150 km/h-ra is emelkedhet.

A jogszabálytervezet kitér az elektromos rollerekre is, amelyek használata az utóbbi években sok vitát váltott ki. A szabályozás szerint a legfeljebb 25 km/h végsebességű járműveket 12 éves kortól lehet majd vezetni. A 12–13 évesek számára kötelező lesz a kerékpáros sisak, és a közlekedés helyszínétől függően eltérő sebességkorlátozások lépnek életbe: járdán legfeljebb 10 km/h, más területeken maximum 20 km/h lesz megengedett.

 

