A náci Németország egyik legsötétebb titka – A „faji tisztaság” áldozatai: a Lebensborn-gyerekek tragédiája

A Lebensborn-gyerekek története amellett, hogy egy orvosi vagy szociálpolitikai kísérlet krónikája, az emberi méltóság módszeres sárba tiprásának bizonyítéka is. A Heinrich Himmler által 1935-ben életre hívott Lebensborn e.V. egyesület (magyarul Az élet forrása) nem csupán egy szociális háló volt, hanem az SS által felügyelt „fajnemesítő” központ is, amelynek alapvető célja a „tiszta árja” népesség növelése volt.

Egy Lebensborn-gyermek keresztelője valamikor 1935-36-ban. A Lebensborn-gyerekek a náci eugenikát voltak hivatottak igazolni.

Fotó: Bundesarchiv / wikipédia - Bundesarchiv

Rasszista szelekció: a program célja az „árja” populáció mesterséges növelése volt szigorúan ellenőrzött származású anyák és megszállt területekről elrabolt gyermekek révén.

a program célja az „árja” populáció mesterséges növelése volt szigorúan ellenőrzött származású anyák és megszállt területekről elrabolt gyermekek révén. Kirekesztés és trauma: a háború után a kiváltságos helyzetük megszűnt; a Lebensborn-gyerekek évtizedekig társadalmi megbélyegzéssel, titkolózással és gyökértelenséggel küzdöttek.

a háború után a kiváltságos helyzetük megszűnt; a Lebensborn-gyerekek évtizedekig társadalmi megbélyegzéssel, titkolózással és gyökértelenséggel küzdöttek. Norvég megtorlás: Norvégiában a nemzeti sértettség miatt rendszerszintű üldöztetés várta őket: az anyákat megbecstelenítették, a gyerekeket pedig méltatlan módon elmegyógyintézetekbe zárták.

Kik voltak a Lebensborn-gyerekek és mi volt a Lebensborn-program lényege?

A program központi eleme a szigorú szelekció volt: csak azok a nők nyerhettek felvételt az otthonokba, akik igazolni tudták tiszta árja származásukat legalább három generációra visszamenőleg, és mentesek voltak minden örökletes betegségtől. Sokuk – kb. 60%-uk – még hajadon volt, akik névtelenség mellett hozhatták világra gyermekeiket. A legtöbb árja gyermeket szülő nők megkapták a náci Németország – ahol a karácsonyokat is szabályozta a propagandagépezet – egyik kitüntetését, a Német Anya Becsületkeresztjét is. Ugyanakkor az SS-tagok számára gyakorlatilag kötelezővé tették, hogy minél több utódot nemzenek, akár házasságon kívül is, megtörve ezzel a korszak konzervatív keresztény morálját.

A legelső Lebensborn-anyaotthon Németországban, a Steinhöringben megnyílt "Haus Hochland" 1938-ban.

Fotó: Bundesarchiv / wikipédia - Bundesarchiv

A Lebensborn-hálózat kiépítése 1936-ban vette kezdetét a München közelében fekvő Steinhöringben, ahol az első intézmény, a „Heim Hochland” néven nyitotta meg kapuit. A birodalom határain túl 1941-ben, Norvégiában létesült az első ilyen központ. Az otthonok kialakításakor a náci hatóságok gátlástalanul jártak el: az intézményrendszer jelentős részét elkobzott magáningatlanokban, valamint korábban zsidó tulajdonban lévő, kisajátított idősotthonokban rendezték be.