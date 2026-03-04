Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Nagy erőkkel keresik a bolti tolvajt, kétszer is kipakolta az üzletet

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 21:10
A lakosság segítségét kéri most a rendőrség.

A Dunakeszi Rendőrkapitányság folytat büntetőeljárást lopás vétségének gyanúja miatt. A képeken látható személy február 13-án és 17-én is megjelent egy Dunakeszin található üzletben és onnan mindkét alkalommal árukat lopott el.

Dunakeszin lopott a bolti tolvaj /  Fotó: Gé / MW

Dunakeszin lopott a bolti tolvaj

A Dunakeszi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a felvételen szereplő férfit felismeri, jelenlegi tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-97 telefonszámon, illetve tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívón.

A fotókat IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!

 

