Ez az 5 európai város lesz 2026 legnagyobb slágere, ahol nincs tömegturizmus – Te hallottál már róluk?

2026-ban az európai turizmus gyors átalakuláson megy keresztül, mivel a túlzsúfoltság és a hőség miatt egyre több utazó keresi az alternatív megoldásokat. Ebben az évben a jól ismert metropoliszok helyett inkább az eddig legalulértékeltebb úti célok kerülnek az érdeklődés középpontjába. A népszerű városokban bevezetett korlátozások, a kötelező előrefoglalások és a magas árak sokakat elriasztanak a klasszikus célpontoktól.
A helyi szakértők által összeállított lista olyan helyszíneket vonultat fel, amelyek még valódi vendégszeretettel és tömegturizmustól mentesen várják a látogatókat. Találunk köztük skandináv városi alternatívát, távoli nemzeti parkot és a felkapott tengerpartok pénztárcabarát változatát is. Ezek a helyek nemcsak nyugalmat, hanem hiteles kulturális élményeket is kínálnak a főszezonban. A váltás hátterében az áll, hogy a külföldi utazások során az utazók többsége már nem akar órákat sorban állni egy süteményért vagy múzeumi belépőért.
Bulgária második legnagyobb városa, Plovdiv rengeteg történelmi látnivalót és különleges városképi jellegzetességet tartogat az utazók számára. Az óváros macskaköves utcái között sétálva lépten-nyomon régi történetekbe botlunk, a dombtetőn pedig egy épségben maradt római színház magasodik a város fölé. A helyi gasztronómia és a pezsgő kulturális élet, például a PhilGood Fesztivál, a kontinens egyik legizgalmasabb pontjává teszi a várost.
A Rómától délre fekvő tengerparti városka, Terracina kiváló alternatívája a túlzsúfolt Amalfi-partnak a nyári időszakban. Az olaszországi utazás során a látogatók széles homokos strandok közül válogathatnak, miközben a Spiaggia di Levante partjáról rálátni Jupiter ókori templomának romjaira. Az óváros bohém kávézói és szabadtéri bárjai közvetlenül a középkori épületek és római kori maradványok mellett kaptak helyet.
Az osztrák-szlovén határon fekvő városban, Villachban a klasszikus alpesi táj a Balkánról érkező dinamikus energiával és karakterrel fonódik össze. A közeli tavak és hegyek számtalan kalandlehetőséget kínálnak tavasszal és nyáron is, miközben a folyóparti sétányokon nyoma sincs a zavaró turistatömegnek. A környék egyik legszebb pontja a türkizkék vizű Faaki-tó, amely fürdésre, vitorlázásra és horgászatra egyaránt alkalmas.
A Portugália északi részén elterülő Peneda-Gerês Nemzeti Park az UNESCO bioszféra-rezervátumainak része, így szinte teljesen érintetlen maradt. A terület gazdag élővilágnak, többek között vadlovaknak és farkasoknak ad otthont, kristálytiszta vizei pedig hívogatóak a melegebb hónapokban. A parkban elszórtan található távoli falvak lakói vendégszeretőek, a helyi éttermekben pedig hagyományos receptek alapján készült fogásokat kóstolhatunk.
Stockholm árnyékában Göteborg egy sokkal lazább, jól bejárható skandináv városi élményt nyújt a Göta älv folyó partján. A Haga negyedben a svéd kávékultúra, a fika hagyományait élvezhetjük, a kikötő környékén pedig friss halpiacok és kézműves sörözők várják a vendégeket. A város emellett otthont ad a Way Out West fesztiválnak, amely 2026-ban is világszínvonalú fellépőket vonultat fel.
