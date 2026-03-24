Ez az 5 európai város lesz 2026 legnagyobb slágere, ahol nincs tömegturizmus – Te hallottál már róluk?

2026-ban az európai turizmus gyors átalakuláson megy keresztül, mivel a túlzsúfoltság és a hőség miatt egyre több utazó keresi az alternatív megoldásokat. Ebben az évben a jól ismert metropoliszok helyett inkább az eddig legalulértékeltebb úti célok kerülnek az érdeklődés középpontjába. A népszerű városokban bevezetett korlátozások, a kötelező előrefoglalások és a magas árak sokakat elriasztanak a klasszikus célpontoktól.

Idén az eddig legalulértékeltebb úti célok hódítanak, ahol nincs tömeg, nincs sorban állás, van viszont őszinte vendégszeretet. Az egyik ilyen helyszín a bulgáriai Plovdiv.

Fotó: Anna Yordanova / shutterstock

2026-ban a tömegturizmus elől menekülők a rejtett, vendégszerető európai gyöngyszemeket választják. Pénztárcabarát alternatívák: Plovdivtól Terracináig olyan helyszíneken pihenhetünk, ahol nem horror áron mérik a kávét.

Plovdivtól Terracináig olyan helyszíneken pihenhetünk, ahol nem horror áron mérik a kávét. Hiteles élmények: a lista szereplői megőrizték eredeti karakterüket, legyen szó skandináv városról vagy portugál nemzeti parkról.

Melyek a legalulértékeltebb úti célok Európában 2026-ban?

A helyi szakértők által összeállított lista olyan helyszíneket vonultat fel, amelyek még valódi vendégszeretettel és tömegturizmustól mentesen várják a látogatókat. Találunk köztük skandináv városi alternatívát, távoli nemzeti parkot és a felkapott tengerpartok pénztárcabarát változatát is. Ezek a helyek nemcsak nyugalmat, hanem hiteles kulturális élményeket is kínálnak a főszezonban. A váltás hátterében az áll, hogy a külföldi utazások során az utazók többsége már nem akar órákat sorban állni egy süteményért vagy múzeumi belépőért.

Plovdiv, Bulgária

Bulgária második legnagyobb városa, Plovdiv rengeteg történelmi látnivalót és különleges városképi jellegzetességet tartogat az utazók számára. Az óváros macskaköves utcái között sétálva lépten-nyomon régi történetekbe botlunk, a dombtetőn pedig egy épségben maradt római színház magasodik a város fölé. A helyi gasztronómia és a pezsgő kulturális élet, például a PhilGood Fesztivál, a kontinens egyik legizgalmasabb pontjává teszi a várost.

Terracina, Olaszország

A Rómától délre fekvő tengerparti városka, Terracina kiváló alternatívája a túlzsúfolt Amalfi-partnak a nyári időszakban. Az olaszországi utazás során a látogatók széles homokos strandok közül válogathatnak, miközben a Spiaggia di Levante partjáról rálátni Jupiter ókori templomának romjaira. Az óváros bohém kávézói és szabadtéri bárjai közvetlenül a középkori épületek és római kori maradványok mellett kaptak helyet.