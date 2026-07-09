Földrengés és tájfun sem fog ki rajtuk: íme a világ leghosszabb hídjai

A modern mérnöki tudományok fejlődésével az építészek képesek lettek korábban áthidalhatatlannak tűnő földrajzi akadályokat is leküzdeni. Ezek a gigantikus építmények mocsarakon, folyókon és sűrűn lakott városi területeken vágnak át, hogy lerövidítsék az utazási időt. Ha téged is lenyűgöznek a monumentális beton- és acélszerkezetek, nézd meg, hogyan alakítják át a mindennapi ingázást a világ leghosszabb hídjai.

A világ leghosszabb hídjai mind Ázsiában találhatók. A leghosszabb Tanjang–Kunsan vasúti híd szinte a Budapest-Badacsony távolságot is lefedi

Fotó: YouTube (képernyőfotó)

Dominál a vasút: a világ öt leghosszabb hídja mind ázsiai nagysebességű vasútvonalakat kiszolgáló, gigantikus viadukt.

a világ öt leghosszabb hídja mind ázsiai nagysebességű vasútvonalakat kiszolgáló, gigantikus viadukt. Kína az élen: a top 5-ös listából négy rekordméretű építmény Kínában található, a maradék egy helyet Tajvan foglalta el.

a top 5-ös listából négy rekordméretű építmény Kínában található, a maradék egy helyet Tajvan foglalta el. Mérnöki csodák: ezeket a 80 és 165 kilométer közötti szerkezeteket úgy tervezték, hogy ellenálljanak a pusztító földrengéseknek és tájfunoknak.

Hol találhatóak és hogyan épültek meg a világ leghosszabb hídjai?

Tanjang–Kunsan vasúti híd (Kína)

A Peking és Sanghaj közötti nagysebességű vasútvonal részeként funkcionáló viadukt jelenleg a bolygó leghosszabb híd szerkezete a maga 164,8 kilométeres kiterjedésével. Az építkezés mindössze négy évet vett igénybe, és megközelítőleg 8,5 milliárd dolláros költségvetésből valósult meg, ami a jelenlegi árfolyamon számolva nagyjából 3100 milliárd forintnak felel meg. A szárazföldi mocsaras vidékeken és a Jangce folyó árterén átívelő mérnöki zsenialitásról tanúskodó konstrukciót úgy tervezték, hogy ellenálljon a pusztító földrengéseknek és a térségben gyakori tájfunoknak is.

Csanghua–Kaosziung viadukt (Tajvan)

Ez a monumentális, 157,3 kilométer hosszú vasúti felüljáró a tajvani nagysebességű vasúthálózat gerincét alkotja, és közvetlen összeköttetést biztosít Baguashan valamint Zuoying között. A tervezőknek komoly kihívással kellett szembenézniük, mivel a híd két tektonikus lemez találkozási vonala felett halad el, így kiemelten földrengésbiztosra kellett tervezni a tartópilléreket. A szerkezetet úgy alakították ki, hogy egy esetleges szeizmikus aktivitás során fellépő rázkódást sérülés nélkül elnyeljen, garantálva a vonatok biztonságos leállását.