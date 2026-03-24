7.6-os erősségű földrengés rázta meg a szigetet

Kedden egy erős, előzetes 7,6-os erősségű földrengés rázta meg Tonga szigetét a Csendes-óceán déli részén, ami part menti evakuálásokhoz vezetett, de szélesebb körű cunamiriadót nem adtak ki.

Az erős földrengés nem okozott károkat

Az Egyesült Államok Földtani Főszolgálata közölte, hogy a földrengés helyi idő szerint kedden kora este történt, körülbelül 237 km-es mélységben. A rengés epicentruma a tengeren volt, Neiafutól, a szigetország második legnagyobb városától 153 km-re nyugatra. Azonnali károkról nem érkezett jelentés.

Tonga Nemzeti Katasztrófakockázat-kezelési Hivatala arra figyelmeztette az alacsonyan fekvő szigetország lakóit, hogy azonnal menjenek magasabb helyre vagy a szárazföld belsejébe. Az embereknek kerülniük kell a strandokat, a partszakaszokat és az alacsonyan fekvő part menti területeket, amíg nem kapnak teljes engedélyt a visszatérésre.

Az amerikai geológiai hivatal (USGS) nem adott ki cunamiriadót a régióra, mivel a földrengés túl mélyen volt a föld belsejében - közölte az AP News.