BékemenetLehallgatási botrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Karina, Gábor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

7.6-os erősségű földrengés rázta meg a szigetet

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 24. 07:19
A rengés part menti evakuálásokhoz vezetett.

Kedden egy erős, előzetes 7,6-os erősségű földrengés rázta meg Tonga szigetét a Csendes-óceán déli részén, ami part menti evakuálásokhoz vezetett, de szélesebb körű cunamiriadót nem adtak ki.

Földrengés rázta meg Tong szigetét. (Képünk illusztráció)Fotó: Shutterstock/DestinaDesign

Az erős földrengés nem okozott károkat

Az Egyesült Államok Földtani Főszolgálata közölte, hogy a földrengés helyi idő szerint kedden kora este történt, körülbelül 237 km-es mélységben. A rengés epicentruma a tengeren volt, Neiafutól, a szigetország második legnagyobb városától 153 km-re nyugatra. Azonnali károkról nem érkezett jelentés.

Tonga Nemzeti Katasztrófakockázat-kezelési Hivatala arra figyelmeztette az alacsonyan fekvő szigetország lakóit, hogy azonnal menjenek magasabb helyre vagy a szárazföld belsejébe. Az embereknek kerülniük kell a strandokat, a partszakaszokat és az alacsonyan fekvő part menti területeket, amíg nem kapnak teljes engedélyt a visszatérésre.

Az amerikai geológiai hivatal (USGS) nem adott ki cunamiriadót a régióra, mivel a földrengés túl mélyen volt a föld belsejében - közölte az AP News.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
