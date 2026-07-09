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Autó rohant egy lovaskocsiba Dunavarsánynál, meghalt a hajtó és a ló is

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PUBLIKÁLÁS: 2026. július 09. 09:35
51-es főútbalesethalott
Meghalt a lovaskocsi hajtója és a ló is, miután egy autó hátulról beléjük rohant csütörtök hajnalban az 51-es főúton Dunavarsány közelében. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a balesetet egy 47 éves autós okozhatta eddig tisztázatlan körülmények között; a 37 éves hajtó a helyszínen életét vesztette.
N.T.
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Meghalt annak a lovaskocsinak a hajtója, amelyikbe hátulról rohant bele egy autó csütörtök hajnalban az 51-es főúton Dunavarsány közelében - erősítette meg a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság az MTI értesülését. 

Lovaskocsiba rohant egy autó az 51-es főúton, meghalt a hajtó
Lovaskocsiba rohant egy autó az 51-es főúton, meghalt a hajtó Fotó: freepik.com

Lovaskocsiba rohant egy autó az 51-es főúton, meghalt a hajtó

Mint közölték, a 47 éves söfőr eddig tisztázatlan okból rohant bele a lovaskocsiba; a baleset miatt a 37 éves hajtó és a lova a helyszínen meghalt.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu