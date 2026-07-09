Autó rohant egy lovaskocsiba Dunavarsánynál, meghalt a hajtó és a ló is

Meghalt annak a lovaskocsinak a hajtója, amelyikbe hátulról rohant bele egy autó csütörtök hajnalban az 51-es főúton Dunavarsány közelében - erősítette meg a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság az MTI értesülését.
Mint közölték, a 47 éves söfőr eddig tisztázatlan okból rohant bele a lovaskocsiba; a baleset miatt a 37 éves hajtó és a lova a helyszínen meghalt.
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