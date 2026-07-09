„Egészen hihetetlen” – Egy hét és megszületik Békefi Viki kislánya!

Februárban érkezett a nagy örömhír, hogy Békefi Viki és Feng Ya Ou második gyermeküket várják. Később az is kiderült, hogy ismét egy kislánnyal bővül majd a család. Korábban arról számoltak be, hogy Mei Liza, a pár első gyermeke már nagyon várja a tesó érkezését. Viki már rutinosabb, mint korábban és tisztában volt azzal, hogy mivel is kell számolnia a várandóság alatt. Most azonban arról mesélt, hogy milyen nehézségei vannak jelenleg, amik nem könnyítik meg a mindennapokat.

Békefi Viki férje megpróbálja kézbe venni az építkezést ebben az utolsó szakaszban (Fotó: Szabolcs László)

Békefi Viki már nagyon izgatott kislánya érkezése miatt

Egészen hihetetlen számunkra, hogy jövő héten már a kezünkben tarthatjuk a második kislányunkat is. Nagyon izgatottak vagyunk és mutatom, milyen tüneteim vannak az utolsó héten.. Az orrom már megnőtt, de ha ez nem lenne elég, akkor már levegőt sem kapok rajta rendesen, aztán a sav, ami még kínoz

– mondta videójában a színésznő.

Viki nehezen viseli az utolsó napokat, mivel a lába is és az ujjai is eléggé felvizesedtek. „Még a gyűrűmet is le kellett vennem, de legalább látszik, hogy ott volt. A pocakom még eléggé fent van, aludni pedig már sehogy sem kényelmes, de azt érzem, hogy a kislányunk nagyon jól van és jól érzi magát odabent” - jelentette ki az édesanya.

Békefi Viki kislánya, Mei Liza is nagyon várja már, hogy legyen egy új játszótársa (Fotó: Szabolcs László)

Békefi Vikiéknek közel sem eseménymentes az idei év

Ugye februárban jelentették be a hírt, hogy érkezik második gyermekük, de a szülőknek már decemberben elmondták az örömhírt. Azonban a babavárás mellett építkezésbe is kezdtek, ami nem feltétlen alakul a tervek szerint, mivel korábban úgy gondolták, hogy a kislányuk születése előtt már költözni tudnak majd.

30 napon belül megszületik a második kislányunk, de még mindig nem tudjuk, sikerül-e addig beköltöznünk az új házunkba.

– jelentette ki korábban a színésznő, aki már kevésbé bízik abban, hogy összejön a korai költözés.

Azonban nem csüggednek Vikiék, mivel így is megtartották mosolygós, vidám énjüket és a baba érkezése után is be tudnak majd költözni.