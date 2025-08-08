Megépül a világ leghosszabb függőhídja – Mutatjuk, hol kelhetsz át rajta

Több évtizednyi halogatás után zöld utat kapott az az óriásprojekt, amely keretében a világ leghosszabb függőhídja épül meg az olasz szárazföld és Szicília között. A 3,6 kilométer hosszú Messinai-híd a tervek szerint 2032-re készülhet el, és nemcsak közlekedési, de stratégiai célokat is szolgálna.

A világ leghosszabb függőhídja épülhet meg Szicília és Olaszország szárazföldi része között, a Messinai-szorosnál.

Fotó: AFP / AFP

A világ leghosszabb függőhídja rekordparaméterekkel

A Giorgia Meloni vezette olasz kormány véglegesen jóváhagyta a 14 milliárd eurós (mintegy 5640 milliárd forintos) beruházást, amelyet már az ókori rómaiak is megálmodtak, de azóta számos akadály – földrengésveszély, környezeti aggályok, a maffia befolyása – hátráltatta a megvalósulását. A kormány most mégis vállalja a kihívást. „Szeretjük a nehéz kihívásokat, ha van értelmük” – fogalmazott Meloni.

A Szicíliát és az olasz szárazföldet összekötő híd 60 méter széles lesz, hat közúti sávval, két vasúti vágánnyal és kiszolgálósávokkal. Az acélkábeles függesztésű szerkezetet két, egyenként 400 méter magas torony tartja majd. A kivitelezést az Eurolink konzorcium nyerte el, melynek vezetője az olasz Webuild, de részt vesz benne egy spanyol (Sacyr) és egy japán (IHI) vállalat is. A munkálatok első fázisában régészeti és geológiai felmérések kezdődnek – a tényleges építkezés ősszel indulhat.

A Messinai-híd megépítése komoly mérnöki bravúr lesz, amelyet az ókor óta terveznek megépíteni.

Fotó: Anadolu via AFP / AFP

Kritikák kereszttüzében

A beruházás ugyanakkor komoly ellenállásba ütközik: környezetvédők és civil szervezetek az EU-hoz fordultak, veszélyeztetett madárvonulási útvonalakra és a földrengésveszélyre hivatkozva. „Ez a projekt pusztító hatással lenne térségünkre” – mondta Daniele Ialacqua, a hídellenes mozgalom egyik szószólója. A kritikusok a maffiaveszélyt és a költségtúllépést is komoly rizikófaktornak tartják.

Katona- és polgári célok egyszerre

A híd támogatói szerint viszont a gyorsabb közúti és vasúti kapcsolat felélénkítené a dél-olasz gazdaságot, és csökkentené Szicília elszigeteltségét. A jelenlegi komprendszer csúcsidőben órákra meghosszabbítja az átkelést, a vonatok pedig időigényes módon kerülnek átszállításra. A kormány ráadásul azt is el szeretné érni, hogy a beruházást hadikiadásként könyveljék el – mivel Matteo Salvini közlekedési miniszter szerint a híd kettős (civil és katonai) célú használatra is alkalmas lenne. Ez hozzájárulhat Olaszország NATO-nak tett vállalásaihoz is.