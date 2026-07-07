A feketekereskedelem miatt bukik milliárdokat Európa – videó

Az európai feketekereskedelem napjainkra jelentős átalakuláson ment keresztül, és már messze túlmutat a hagyományosan értelmezett csempészet fogalmán. Míg korábban az illegális kereskedelem jellemzően kisebb léptékű, informális értékesítési formákhoz kapcsolódott, ma egyre inkább szervezett, nemzetközi hálózatok működtetik. Ezek a hálózatok korszerű technológiai eszközöket alkalmaznak, működésük pedig a hatóságok számára is egyre nehezebben követhető. A tapasztalatok szerint szinte minden jelentősebb, szabályozott piacon megjelennek azok a szereplők, akik a jogszabályok megkerülésével igyekeznek gazdasági előnyre szert tenni.

A feketekereskedelem miatt bukik milliárdokat Európa Fotó: unsplash.com

A dohánytermékek piaca különösen érzékeny erre a jelenségre. A hagyományos csempészett és hamisított cigaretták mellett az elmúlt években egyre nagyobb arányban jelentek meg a feketepiacon az új típusú nikotintartalmú termékek is, például a nikotinpárnák és az illegálisan forgalmazott ízesített elektromos cigaretták (vape-ek). Ezeket a termékeket számos esetben eleve illegális értékesítés céljából állítják elő. Az ilyen tevékenységet végző bűnszervezetek jellemzően elkerülik az adófizetési kötelezettségeket, nem felelnek meg a munkavédelmi, környezetvédelmi és egészségügyi előírásoknak, továbbá gyakran ismeretlen vagy ellenőrizetlen eredetű alapanyagokat használnak fel. Ennek következtében a fogyasztók sok esetben nem rendelkeznek pontos információval a megvásárolt termék összetételéről és az esetleges egészségügyi kockázatairól.

Az illegális termékek vonzereje első látásra többnyire az ár. Olcsóbbnak tűnnek, hiszen a feketekereskedők nem fizetik meg az adókat, vámokat, nem költenek ellenőrzött gyártási folyamatokra, minőségbiztosításra vagy biztonsági vizsgálatokra. Csakhogy az olcsóságnak ára van. Ezt végül a fogyasztó az egészségével, az állam a kieső adóbevétellel, a legális szereplők pedig piaci és reputációs károkkal fizetik meg – írja cikkében a Világgazdaság.

Európa sem menekülhet: a feketekereskedelem minden iparágat érint

A feketekereskedelem hatásai nem kizárólag a dohányipart érintik, hanem számos más gazdasági ágazatban is jelentős problémát jelentenek. Az illegálisan előállított vagy hamisított ruházati termékek, kozmetikumok, élelmiszerek, étrend-kiegészítők és gyógyszerek egyaránt kockázatot jelenthetnek a fogyasztók számára. Az ilyen termékek előállítása során gyakran nem tartják be a vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokat, ezért összetételük és eredetük sok esetben nem ellenőrizhető. Ennek következtében használatuk egészségügyi problémákhoz vezethet, például bőrirritációt, allergiás reakciókat vagy akár súlyosabb egészségkárosodást is okozhat. A vásárlók döntését ugyanakkor gyakran elsősorban az alacsonyabb ár befolyásolja, miközben nem ismerik az adott termék előállításának körülményeit és az illegális kereskedelmi hálózatok működését.