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Döbbenet: elkésett a légiirányító, negyedórán át körözött a repülőgép Eszék felett

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors légiforgalmi irányítás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 09:40
repülőgépjárat
Ez lett a vége a késésnek.
Bors
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Közel negyedórát körözött Eszék felett a Ryanair Londonból érkező szombat éjszakai járata, mert a szolgálatba beosztott légiforgalmi irányító nem érkezett meg időben a munkahelyére - írja az MTI.

Nem tudott leszállni a repülőgép a légiirányító késése miatt / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Negyedórán át körözött Eszék felett a repülőgép

Az utasok beszámolói szerint a fedélzeten egyre nőtt a feszültség, miután a gép nem kezdte meg a leszállást, hanem Eszék térségében várakozott. A személyzet azt is jelezte: ha nem sikerül rendezni a helyzetet, a járatot Budapestre irányíthatják át.

A Horvát Légiforgalmi Irányítás (HKZP) elismerte, hogy egy munkavállaló mulasztása okozott fennakadást a járat fogadásakor. Közlésük szerint elszigetelt esetről van szó, amelyet az előírt eljárások szerint gyorsan kezeltek.

A szervezet hangsúlyozta, hogy a repülés biztonsága nem került veszélybe. A gép végig kapcsolatban állt a zágrábi körzeti légiforgalmi irányító központtal, és annak felügyelete alatt maradt. A járat végül biztonságosan leszállt Eszéken. A HKZP szerint a késés 12 perc volt, az utasok ugyanakkor azt mondták, hogy a gép mintegy húsz percig várakozott a levegőben.

A légiforgalmi irányítás belső vizsgálatot indított, és fegyelmi intézkedéseket helyezett kilátásba. A HKZP sajnálatát fejezte ki az okozott fennakadás miatt.

 

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