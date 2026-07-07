Nem tudja elengedni: Madonna új dalában üzent volt férjének, Sean Penn-nek

Ma jelent meg Madonna új albuma, és máris óriási visszhangot váltott ki: rengeteg titok, üzenet és vallomás van elrejtve rajta. A legmeghökkentőbb mind közül pedig az énekesnő Bizarre című száma, ami a rajongók szerint egyértelmű üzeneteket tartalmaz a volt férjének Sean Penn-nek.

Madonna új albumán rengeteg személyes hangvételű szerzemény is helyet kapott

Fotó: Nancy Kaszerman / Northfoto

Ma megjelent Madonna új albuma, a Confessions II

új albuma, a Az albumon több vallomás is helyet kapott az énekesnő múltjából

Madonna volt férjének, Sean Penn-nek is üzent az egyik számban.

Madonna új dalában üzent volt férjének, Sean Penn-nek

Madonna ma jelentette meg régóta várt Confessions II című albumát, amelyen több személyes hangvételű szerzemény is helyet kapott. Ezek közül a legnagyobb figyelmet a Bizarre című szám kapta, amelynek szövege sokak szerint egyértelmű utalásokat tartalmaz Sean Penn-re, az énekesnő első férjére. Az egyik sorban 'tökéletes nyereményként' említi a férfit, akinek 'mélykék szemei' voltak, majd egy Shelby Cobra sportautóról is énekel. Ez utóbbi különösen felkeltette a rajongók figyelmét, ugyanis a nyolcvanas években Madonna egy ilyen autót ajándékozott Sean Penn-nek a házasságuk idején.

Madonna Bizarre című száma egy féltékeny férfiről szól

A dalszöveg emellett egy szenvedélyes, de rendkívül viharos kapcsolatról mesél. Madonna arról énekel, hogy a férfi féltékeny volt a sikerére, nem tudta elfogadni a hírnevét, kapcsolatuk pedig végül összeomlott. A szövegben olyan sorok is elhangzanak, amelyek arra utalnak, hogy bár a szerelem rendkívül intenzív volt, a kapcsolat kezdettől fogva kudarcra volt ítélve.

Madonna és Sean Penn négy évig voltak házasok

Fotó: Tammie Arroyo / Northfoto

Madonna és Sean Penn viharos házassága

Madonna és Sean Penn 1985-ben házasodtak össze, kapcsolatuk pedig már a kezdetektől óriási médiafigyelmet kapott. Mindketten karrierjük csúcsán voltak, ám a házasságukat folyamatos botrányok, paparazzók és heves veszekedések kísérték. A pár végül négy évvel később 1989-ben vált el hivatalosan, de az énekesnő már 1987-ben beadta a válókeresetet. Az évek során számos pletyka jelent meg kapcsolatukról, köztük olyan állítások is, amelyek szerint Sean Penn fizikailag bántalmazta az énekesnőt. Madonna azonban tagadta ezeket a vádakat, és kijelentette, hogy volt férje soha nem tett ilyet. A válás után kapcsolatuk fokozatosan rendeződött. Az elmúlt években többször is együtt mutatkoztak nyilvános eseményeken, sőt egy jótékonysági esten Sean Penn még tréfásan azt is felajánlotta, hogy újra feleségül veszi Madonna-t, ha az énekesnő jelentős összeget adományoz az alapítványának. A két sztár akkor láthatóan jó viszonyban volt, ezért is lepődtek meg a rajongók azon, hogy Madonna Bizarre című száma ismét felidézte a közös viharos múltjukat.