ÁkosHorváth ÉvaRubint Réka
JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Apollónia névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nem tudja elengedni: Madonna új dalában üzent volt férjének, Sean Penn-nek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Madonna
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 07. 12:00
Sean Pennválásházasság
A 67 éves énekesnő új albuma hatalmas port kavart. Madonna egyik dalában, a Bizarre-ban egyértelmű utalásokat tett volt férjére, Sean Pennre.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Ma jelent meg Madonna új albuma, és máris óriási visszhangot váltott ki: rengeteg titok, üzenet és vallomás van elrejtve rajta. A legmeghökkentőbb mind közül pedig az énekesnő Bizarre című száma, ami a rajongók szerint egyértelmű üzeneteket tartalmaz a volt férjének Sean Penn-nek. 

Madonna új albumán rengeteg személyes hangvételű szerzemény is helyet kapott
Madonna új albumán rengeteg személyes hangvételű szerzemény is helyet kapott
Fotó: Nancy Kaszerman /  Northfoto
  • Ma megjelent Madonna új albuma, a Confessions II
  • Az albumon több vallomás is helyet kapott az énekesnő múltjából
  • Madonna volt férjének, Sean Penn-nek is üzent az egyik számban. 

Madonna új dalában üzent volt férjének, Sean Penn-nek

Madonna ma jelentette meg régóta várt Confessions II című albumát, amelyen több személyes hangvételű szerzemény is helyet kapott. Ezek közül a legnagyobb figyelmet a Bizarre című szám kapta, amelynek szövege sokak szerint egyértelmű utalásokat tartalmaz Sean Penn-re, az énekesnő első férjére. Az egyik sorban 'tökéletes nyereményként' említi a férfit, akinek 'mélykék szemei' voltak, majd egy Shelby Cobra sportautóról is énekel. Ez utóbbi különösen felkeltette a rajongók figyelmét, ugyanis a nyolcvanas években Madonna egy ilyen autót ajándékozott Sean Penn-nek a házasságuk idején.

Madonna Bizarre című száma egy féltékeny férfiről szól

A dalszöveg emellett egy szenvedélyes, de rendkívül viharos kapcsolatról mesél. Madonna arról énekel, hogy a férfi féltékeny volt a sikerére, nem tudta elfogadni a hírnevét, kapcsolatuk pedig végül összeomlott. A szövegben olyan sorok is elhangzanak, amelyek arra utalnak, hogy bár a szerelem rendkívül intenzív volt, a kapcsolat kezdettől fogva kudarcra volt ítélve.

Madonna és Sean Penn négy évig voltak házasok
Madonna és Sean Penn négy évig voltak házasok
Fotó: Tammie Arroyo /  Northfoto

Madonna és Sean Penn viharos házassága

Madonna és Sean Penn 1985-ben házasodtak össze, kapcsolatuk pedig már a kezdetektől óriási médiafigyelmet kapott. Mindketten karrierjük csúcsán voltak, ám a házasságukat folyamatos botrányok, paparazzók és heves veszekedések kísérték. A pár végül négy évvel később 1989-ben vált el hivatalosan, de az énekesnő már 1987-ben beadta a válókeresetet. Az évek során számos pletyka jelent meg kapcsolatukról, köztük olyan állítások is, amelyek szerint Sean Penn fizikailag bántalmazta az énekesnőt. Madonna azonban tagadta ezeket a vádakat, és kijelentette, hogy volt férje soha nem tett ilyet. A válás után kapcsolatuk fokozatosan rendeződött. Az elmúlt években többször is együtt mutatkoztak nyilvános eseményeken, sőt egy jótékonysági esten Sean Penn még tréfásan azt is felajánlotta, hogy újra feleségül veszi Madonna-t, ha az énekesnő jelentős összeget adományoz az alapítványának. A két sztár akkor láthatóan jó viszonyban volt, ezért is lepődtek meg a rajongók azon, hogy Madonna Bizarre című száma ismét felidézte a közös viharos múltjukat.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu