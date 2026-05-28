Ízes gasztronómiai kalandok és filléres szállások – Ebbe a mesés fővárosba utazhatsz most a legkevesebb pénzből

A Post Office Money legfrissebb, ötven európai úti célt vizsgáló felmérésén a bosnyák főváros szerezte meg az első helyet, így 2026-ban hivatalosan is Szarajevó lett Európa legolcsóbb városa, maga mögé utasítva a korábban rendkívül kedvező árairól ismert Tiranát és Bukarestet is.

Európa legolcsóbb városa, Szarajevó lenyűgöző fekvésével és kulturális sokszínűségével is csábítja az utazókat.

Mi alapján lett Szarajevó Európa legolcsóbb városa 2026-ban?

A kutatás során olyan költségeket összesítettek, mint két éjszaka egy háromcsillagos szálláshelyen, egy háromfogásos vacsora két főre borral, a helyi tömegközlekedés, a repülőtéri transzfer, valamint a belépők a legfontosabb múzeumokba és galériákba. Bosznia-Hercegovina fővárosában mindez átszámítva körülbelül 114 000 forintból kijön, ami kevesebb mint harmada a legdrágább helyként végzett Oslo költségeinek.

Szarajevó oszmán korszakát idézi a jó erős bosnyák kávé, a Baščaršija, vagyis az óváros és a mindenütt látható karcsú minaretek.

Pénztárcabarát gasztronómia és megfizethető szállások

A helyi vendéglátás árai kifejezetten kedvezőek a magyar utazók számára is. A hagyományos, faszénen sült darált húsból készülő csevapi vagy a lassan főzött, tartalmas bosnyák húsos egytálétel, a Bosanski Lonac már 2300 forint körüli összegért megkóstolható a belvárosi éttermekben. Ha valaki elegánsabb környezetre és prémium fogásokra vágyik, egy bőséges vacsora italokkal együtt sem haladja meg a fejenkénti 7000 forintot.

A szálláshelyek tekintetében is bőséges a választék: a főszezonban két fő részére egy egyszerűbb, tiszta szoba már 23 000 forint alatt foglalható éjszakánként, míg a magasabb kategóriájú hotelek és prémium belvárosi apartmanok ára éjszakánként 70 000 forint körül mozog.

A Jelan Dolma nevű tradicionális bosnyák egytálétel szintén kötelező, ha arra jársz.

A kultúrák és a történelem találkozópontja

Szarajevót gyakran emlegetik Európa Jeruzsálemeként, mivel évszázadok óta békében élnek egymás mellett a különböző vallási közösségek. A mecsetek, katolikus és ortodox templomok, valamint zsinagógák szomszédsága különleges atmoszférát teremt.