Ízes gasztronómiai kalandok és filléres szállások – Ebbe a mesés fővárosba utazhatsz most a legkevesebb pénzből

A Post Office Money legfrissebb, ötven európai úti célt vizsgáló felmérésén a bosnyák főváros szerezte meg az első helyet, így 2026-ban hivatalosan is Szarajevó lett Európa legolcsóbb városa, maga mögé utasítva a korábban rendkívül kedvező árairól ismert Tiranát és Bukarestet is.
A kutatás során olyan költségeket összesítettek, mint két éjszaka egy háromcsillagos szálláshelyen, egy háromfogásos vacsora két főre borral, a helyi tömegközlekedés, a repülőtéri transzfer, valamint a belépők a legfontosabb múzeumokba és galériákba. Bosznia-Hercegovina fővárosában mindez átszámítva körülbelül 114 000 forintból kijön, ami kevesebb mint harmada a legdrágább helyként végzett Oslo költségeinek.
A helyi vendéglátás árai kifejezetten kedvezőek a magyar utazók számára is. A hagyományos, faszénen sült darált húsból készülő csevapi vagy a lassan főzött, tartalmas bosnyák húsos egytálétel, a Bosanski Lonac már 2300 forint körüli összegért megkóstolható a belvárosi éttermekben. Ha valaki elegánsabb környezetre és prémium fogásokra vágyik, egy bőséges vacsora italokkal együtt sem haladja meg a fejenkénti 7000 forintot.
A szálláshelyek tekintetében is bőséges a választék: a főszezonban két fő részére egy egyszerűbb, tiszta szoba már 23 000 forint alatt foglalható éjszakánként, míg a magasabb kategóriájú hotelek és prémium belvárosi apartmanok ára éjszakánként 70 000 forint körül mozog.
Szarajevót gyakran emlegetik Európa Jeruzsálemeként, mivel évszázadok óta békében élnek egymás mellett a különböző vallási közösségek. A mecsetek, katolikus és ortodox templomok, valamint zsinagógák szomszédsága különleges atmoszférát teremt.
A városképen jól elkülöníthetők a történelmi korszakok nyomai: az oszmán idők örökségét a bazárok kovácsműhelyei és a szűk, macskaköves utcák őrzik, míg a Monarchia korszakát a monumentális, neoklasszicista középületek és a tágas sugárutak idézik fel, amelyeket a szocialista időszak lakótelepei egészítenek ki. A látnivalók közül kiemelkedik a Latin híd, amely az első világháború kirobbanásához vezető Ferenc Ferdinánd elleni merénylet helyszíneként vált ismertté.
A természet kedvelőinek sem kell messzire menniük: a települést körülölelő négy hegység, amely az 1984-es téli olimpiának is otthont adott, nyáron kiváló túraútvonalakat biztosít. Az egykori olimpiai bobpálya ma a helyi graffitiművészek szabadtéri galériájaként funkcionál, ahol a látogatók a fák között kanyargó betonmederben sétálhatnak vissza a völgybe. Szarajevó legnagyobb előnye, hogy az augusztusi filmfesztivál időszakát leszámítva mentes a fojtogató tömegtől, így a város valódi, autentikus arca fedezhető fel.
