Szarajevó óvárosa különösen kedvelt az utazók körében.

Ízes gasztronómiai kalandok és filléres szállások – Ebbe a mesés fővárosba utazhatsz most a legkevesebb pénzből

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 28. 13:15
Fedezd fel a Balkán rejtett kincsét, amely lenyűgöző kulturális sokszínűséggel és pénztárcabarát árakkal várja az utazókat. Ha idén nyáron olyan úti célt keresel, ahol felejthetetlen élményekben lehet részed a hatalmas turistatömegek nélkül, úgy keresve sem találhatnál jobb úti célt, mint Szarajevót, amely 2026-ban Európa legolcsóbb városa.
Etédi Alexa
A Post Office Money legfrissebb, ötven európai úti célt vizsgáló felmérésén a bosnyák főváros szerezte meg az első helyet, így 2026-ban hivatalosan is Szarajevó lett Európa legolcsóbb városa, maga mögé utasítva a korábban rendkívül kedvező árairól ismert Tiranát és Bukarestet is.

Európa legolcsóbb városa, Szarajevó esti kivilágításban.
Európa legolcsóbb városa, Szarajevó lenyűgöző fekvésével és kulturális sokszínűségével is csábítja az utazókat.
  • Első helyen végzett: Szarajevó lett a legolcsóbb európai úti cél a Post Office Money legfrissebb felmérésén.
  • Pénztárcabarát árak: a kétfős szállás, étkezés és kulturális programok ára a skandináv költségek töredéke.
  • Tömegmentes élmények: az egykori olimpiai város kulturális sokszínűséggel és autentikus hangulattal vár.

Mi alapján lett Szarajevó Európa legolcsóbb városa 2026-ban?

A kutatás során olyan költségeket összesítettek, mint két éjszaka egy háromcsillagos szálláshelyen, egy háromfogásos vacsora két főre borral, a helyi tömegközlekedés, a repülőtéri transzfer, valamint a belépők a legfontosabb múzeumokba és galériákba. Bosznia-Hercegovina fővárosában mindez átszámítva körülbelül 114 000 forintból kijön, ami kevesebb mint harmada a legdrágább helyként végzett Oslo költségeinek.

Bosnyák kávé Szarajevó óvárosában.
Szarajevó oszmán korszakát idézi a jó erős bosnyák kávé, a Baščaršija, vagyis az óváros és a mindenütt látható karcsú minaretek.
Pénztárcabarát gasztronómia és megfizethető szállások

A helyi vendéglátás árai kifejezetten kedvezőek a magyar utazók számára is. A hagyományos, faszénen sült darált húsból készülő csevapi vagy a lassan főzött, tartalmas bosnyák húsos egytálétel, a Bosanski Lonac már 2300 forint körüli összegért megkóstolható a belvárosi éttermekben. Ha valaki elegánsabb környezetre és prémium fogásokra vágyik, egy bőséges vacsora italokkal együtt sem haladja meg a fejenkénti 7000 forintot.

A szálláshelyek tekintetében is bőséges a választék: a főszezonban két fő részére egy egyszerűbb, tiszta szoba már 23 000 forint alatt foglalható éjszakánként, míg a magasabb kategóriájú hotelek és prémium belvárosi apartmanok ára éjszakánként 70 000 forint körül mozog.

Szarajevó
A Jelan Dolma nevű tradicionális bosnyák egytálétel szintén kötelező, ha arra jársz.
A kultúrák és a történelem találkozópontja

Szarajevót gyakran emlegetik Európa Jeruzsálemeként, mivel évszázadok óta békében élnek egymás mellett a különböző vallási közösségek. A mecsetek, katolikus és ortodox templomok, valamint zsinagógák szomszédsága különleges atmoszférát teremt.

Rézművesek utcája ajándéktárgyakkal Szarajevó óvárosában.
Rézből készült ajándéktárgyak Szarajevó óvárosában.
A városképen jól elkülöníthetők a történelmi korszakok nyomai: az oszmán idők örökségét a bazárok kovácsműhelyei és a szűk, macskaköves utcák őrzik, míg a Monarchia korszakát a monumentális, neoklasszicista középületek és a tágas sugárutak idézik fel, amelyeket a szocialista időszak lakótelepei egészítenek ki. A látnivalók közül kiemelkedik a Latin híd, amely az első világháború kirobbanásához vezető Ferenc Ferdinánd elleni merénylet helyszíneként vált ismertté.

A szarajevói Latin híd.
A híres Latin híd, amely az első világháborút kirobbantó események helyszíneként írta be nevét a történelembe.
A természet kedvelőinek sem kell messzire menniük: a települést körülölelő négy hegység, amely az 1984-es téli olimpiának is otthont adott, nyáron kiváló túraútvonalakat biztosít. Az egykori olimpiai bobpálya ma a helyi graffitiművészek szabadtéri galériájaként funkcionál, ahol a látogatók a fák között kanyargó betonmederben sétálhatnak vissza a völgybe. Szarajevó legnagyobb előnye, hogy az augusztusi filmfesztivál időszakát leszámítva mentes a fojtogató tömegtől, így a város valódi, autentikus arca fedezhető fel.

Szarajevó melletti erdős rész.
A várost körülvevő hegyekre kabinos felvonóval lehet feljutni, ahol kellemes túrákat tehetünk.
Nézd meg az alábbi videóban is a hangulatos Szarajevót:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
