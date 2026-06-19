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Ezek a legszebb és legolcsóbb európai nyári úti célok.

Itt a lista: 5 mesés európai tengerpart, ahol olcsón megúszod a nyaralást

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors olcsó nyaralás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 19. 10:30
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A nyári szabadság tervezésekor a legtöbbeknél a költségvetés az elsődleges szempont, hiszen senki sem akar adósságokba keveredni egy egyhetes pihenés miatt. Mutatjuk azokat a pénztárcabarát európai helyszíneket, ahol a szállás és az étkezés is megfizethető, így nyugodtan mondhatjuk, ezek a legolcsóbb nyári úti célok a kontinensen.
Etédi Alexa
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A tengerparti pihenésről akkor sem kell lemondani, ha szűkebb keretből gazdálkodsz, mivel Európa számos pontján a nyugat-európai árak töredékéért is felejthetetlen élményeket kaphatsz. A repülőjegyek és a szállások árai az utóbbi időben ugyan megemelkedtek, bizonyos régiók és országok még mindig kiemelkedően jó ár-érték arányt képviselnek. Ha okosan választasz, a legolcsóbb nyári úti célok meglátogatásával a szálláson és a mindennapi kiadásokon is rengeteg pénzt spórolhatsz meg.

Az albán riviéra a legolcsóbb nyári úti célok egyike Európában.
Íme a legolcsóbb nyári úti célok Európában Albániától Lengyelországig és Montenegrótól Bulgáriáig
Fotó: Iurii Dzivinskyi
  • Pénztárcabarát tengerpartok: Európában a megemelkedett árak ellenére is találni olyan régiókat, amelyek a nyugati árak töredékéért kínálnak minőségi nyaralást.
  • Változatos úti célok: Albánia és Bulgária mellett Észak-Görögország, Montenegró és a lengyel Balti-tengerpart is kiváló ár-érték arányú opciót jelent.
  • Okos spórolási lehetőségek: az autóval elérhető közeli helyszínekkel a repülőjegyen, a magánapartmanokkal és a helyi kifőzdékkel pedig a napi kiadásokon lehet komoly összegeket megtakarítani.

Melyek a legolcsóbb nyári úti célok Európában egy tengerparti nyaraláshoz?

Az alábbiakban azokat a legolcsóbb európai nyári úti célokat gyűjtöttük össze, amelyek anélkül garantálják a minőségi kikapcsolódást, hogy kiürítenék a családi kasszát.

Albán Riviéra

A balkáni ország délnyugati partvidéke az utóbbi években hatalmas népszerűségre tett szert a megfizethető árai miatt. Ksamil és Saranda fehér homokos, karibi hangulatú strandjai és a kristálytiszta Jón-tenger a görög árszínvonal töredékéért érhetők el. A helyi éttermekben a friss tengeri herkenyűk és a hagyományos húsételek rendkívül olcsók, a szálláshelyek kínálata pedig a pénztárcabarát apartmanoktól a modern hotelekig terjed.

Bulgária (Napospart és Aranypart)

Bulgária fekete-tengeri üdülőhelyei évtizedek óta a költséghatékony nyaralások fellegvárának számítanak. A hosszan elnyúló, finomhomokos strandok mögött kiépült infrastruktúra minden korosztály számára tartogat szórakozási lehetőségeket. Az élelmiszerek, a strandcikkek és a tömegközlekedés árai itt a legalacsonyabbak az Európai Unió tengerparti zónái közül.

Észak-Görögország (Thasszosz és a Chalkidiki-félsziget)

Bár Görögország népszerű szigetei, mint Szantorini vagy Míkonos sokszor túlárazottak, az északi, szárazföldi részek és a környező szigetek kifejezetten pénztárcabaráthelyszínek. A Chalkidiki-félsziget és Thasszosz smaragdzöld öblei autóval is könnyen megközelíthetők, amivel megspórolható a repülőjegyek ára. A helyi tavernák hatalmas adag gyrost és friss salátákat kínálnak olyan árakon, amelyek a hazai éttermi árakkal vetekednek.

Montenegró (Kotor-öböl és az Ulcinj-i riviéra)

A vadregényes hegyek és a csillogó Adria találkozása lenyűgöző díszletet ad a pihenésnek, miközben a költségek elmaradnak a szomszédos Horvátországétól. A Montenegró déli részén található, kilométer hosszú homokos strandok, valamint a történelmi óvárosok ingyenesen is bejárhatóak. A szállásfoglalás során rengeteg olcsó, magánkézben lévő apartman közül lehet választani, ahol a helyiek vendégszeretete páratlan.

Lengyel Balti-tengerpart (Sopot és a Hel-félsziget)

Ha a kánikula helyett a kellemesebb, 25 fok körüli nyári időjárást preferálod, a lengyel tengerpart ideális választás. A dűnékkel szegélyezett, fenyőerdőkkel határolt partszakaszok tiszták és modernek, a gasztronómiai kínálat pedig kifejezetten olcsó. A pierogi és a friss balti halak a parti büfékben pénztárcabarát módon biztosítják a napi étkezést a család minden tagjának.

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