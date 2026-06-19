Itt a lista: 5 mesés európai tengerpart, ahol olcsón megúszod a nyaralást

A tengerparti pihenésről akkor sem kell lemondani, ha szűkebb keretből gazdálkodsz, mivel Európa számos pontján a nyugat-európai árak töredékéért is felejthetetlen élményeket kaphatsz. A repülőjegyek és a szállások árai az utóbbi időben ugyan megemelkedtek, bizonyos régiók és országok még mindig kiemelkedően jó ár-érték arányt képviselnek. Ha okosan választasz, a legolcsóbb nyári úti célok meglátogatásával a szálláson és a mindennapi kiadásokon is rengeteg pénzt spórolhatsz meg.
Az alábbiakban azokat a legolcsóbb európai nyári úti célokat gyűjtöttük össze, amelyek anélkül garantálják a minőségi kikapcsolódást, hogy kiürítenék a családi kasszát.
A balkáni ország délnyugati partvidéke az utóbbi években hatalmas népszerűségre tett szert a megfizethető árai miatt. Ksamil és Saranda fehér homokos, karibi hangulatú strandjai és a kristálytiszta Jón-tenger a görög árszínvonal töredékéért érhetők el. A helyi éttermekben a friss tengeri herkenyűk és a hagyományos húsételek rendkívül olcsók, a szálláshelyek kínálata pedig a pénztárcabarát apartmanoktól a modern hotelekig terjed.
Bulgária fekete-tengeri üdülőhelyei évtizedek óta a költséghatékony nyaralások fellegvárának számítanak. A hosszan elnyúló, finomhomokos strandok mögött kiépült infrastruktúra minden korosztály számára tartogat szórakozási lehetőségeket. Az élelmiszerek, a strandcikkek és a tömegközlekedés árai itt a legalacsonyabbak az Európai Unió tengerparti zónái közül.
Bár Görögország népszerű szigetei, mint Szantorini vagy Míkonos sokszor túlárazottak, az északi, szárazföldi részek és a környező szigetek kifejezetten pénztárcabaráthelyszínek. A Chalkidiki-félsziget és Thasszosz smaragdzöld öblei autóval is könnyen megközelíthetők, amivel megspórolható a repülőjegyek ára. A helyi tavernák hatalmas adag gyrost és friss salátákat kínálnak olyan árakon, amelyek a hazai éttermi árakkal vetekednek.
A vadregényes hegyek és a csillogó Adria találkozása lenyűgöző díszletet ad a pihenésnek, miközben a költségek elmaradnak a szomszédos Horvátországétól. A Montenegró déli részén található, kilométer hosszú homokos strandok, valamint a történelmi óvárosok ingyenesen is bejárhatóak. A szállásfoglalás során rengeteg olcsó, magánkézben lévő apartman közül lehet választani, ahol a helyiek vendégszeretete páratlan.
Ha a kánikula helyett a kellemesebb, 25 fok körüli nyári időjárást preferálod, a lengyel tengerpart ideális választás. A dűnékkel szegélyezett, fenyőerdőkkel határolt partszakaszok tiszták és modernek, a gasztronómiai kínálat pedig kifejezetten olcsó. A pierogi és a friss balti halak a parti büfékben pénztárcabarát módon biztosítják a napi étkezést a család minden tagjának.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.