Itt a lista: 5 mesés európai tengerpart, ahol olcsón megúszod a nyaralást

A tengerparti pihenésről akkor sem kell lemondani, ha szűkebb keretből gazdálkodsz, mivel Európa számos pontján a nyugat-európai árak töredékéért is felejthetetlen élményeket kaphatsz. A repülőjegyek és a szállások árai az utóbbi időben ugyan megemelkedtek, bizonyos régiók és országok még mindig kiemelkedően jó ár-érték arányt képviselnek. Ha okosan választasz, a legolcsóbb nyári úti célok meglátogatásával a szálláson és a mindennapi kiadásokon is rengeteg pénzt spórolhatsz meg.

Íme a legolcsóbb nyári úti célok Európában Albániától Lengyelországig és Montenegrótól Bulgáriáig

Fotó: Iurii Dzivinskyi

Pénztárcabarát tengerpartok: Európában a megemelkedett árak ellenére is találni olyan régiókat, amelyek a nyugati árak töredékéért kínálnak minőségi nyaralást.

Európában a megemelkedett árak ellenére is találni olyan régiókat, amelyek a nyugati árak töredékéért kínálnak minőségi nyaralást. Változatos úti célok: Albánia és Bulgária mellett Észak-Görögország, Montenegró és a lengyel Balti-tengerpart is kiváló ár-érték arányú opciót jelent.

Albánia és Bulgária mellett Észak-Görögország, Montenegró és a lengyel Balti-tengerpart is kiváló ár-érték arányú opciót jelent. Okos spórolási lehetőségek: az autóval elérhető közeli helyszínekkel a repülőjegyen, a magánapartmanokkal és a helyi kifőzdékkel pedig a napi kiadásokon lehet komoly összegeket megtakarítani.

Melyek a legolcsóbb nyári úti célok Európában egy tengerparti nyaraláshoz?

Az alábbiakban azokat a legolcsóbb európai nyári úti célokat gyűjtöttük össze, amelyek anélkül garantálják a minőségi kikapcsolódást, hogy kiürítenék a családi kasszát.

Albán Riviéra

A balkáni ország délnyugati partvidéke az utóbbi években hatalmas népszerűségre tett szert a megfizethető árai miatt. Ksamil és Saranda fehér homokos, karibi hangulatú strandjai és a kristálytiszta Jón-tenger a görög árszínvonal töredékéért érhetők el. A helyi éttermekben a friss tengeri herkenyűk és a hagyományos húsételek rendkívül olcsók, a szálláshelyek kínálata pedig a pénztárcabarát apartmanoktól a modern hotelekig terjed.

Bulgária (Napospart és Aranypart)

Bulgária fekete-tengeri üdülőhelyei évtizedek óta a költséghatékony nyaralások fellegvárának számítanak. A hosszan elnyúló, finomhomokos strandok mögött kiépült infrastruktúra minden korosztály számára tartogat szórakozási lehetőségeket. Az élelmiszerek, a strandcikkek és a tömegközlekedés árai itt a legalacsonyabbak az Európai Unió tengerparti zónái közül.