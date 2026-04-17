Hova menjünk olcsón nyaralni? Bulgária mesés tengerparttal vár

Jól emlékszem, gyerekkoromban az egyik lehetséges, olcsóbb opció Bulgária volt, ha valaki a tengerpartra akart menni nyaralni. A Fekete-tenger partján sorakozó városok – Burgasz, Szozopol, Neszebar, Várna – bár épp olyan szürke és kopott szocialista városok voltak, mint amit itthon a hátunk mögött hagytunk, de legalább ott volt a tenger, a napsütés, és a finom balkáni ízek. A rendszerválás után azonban a bolgár tengerpart valahogy eltűnt a kollektív tudatból, már senki nem volt kíváncsi a málladozó, egykori KGST-ország szegényes kínálatára, honfitársaink ehelyett Olaszország, Spanyolország, Görögország felé vették az irányt.

A bolgár tengerpart egyik legszebb fekvésű városának, Balcsiknak a régi házai visszarepítenek az időben

az egyik legolcsóbb tengerparti opció kiváló ár-érték aránnyal. Világörökségi kincsek: ókori görög alapokon nyugvó városok és középkori templomok.

ókori görög alapokon nyugvó városok és középkori templomok. Gasztronómiai kaland: friss sopszka saláta, tarator és különleges húsételek várnak.

Miért a bolgár tengerpart a legjobb választás az idei nyaraláshoz?

Bulgária azóta sokat fejlődött, de még mindig az egyik legolcsóbb lehetőség, ha valaki tengerpartra, napsütésre és ízletes balkáni ételekre vágyna. Cikkünkben végigvesszük azokat a tengerparti úti célokat, amelyek e gyönyörű ország legizgalmasabb élményeit tartogatják, legyen szó vizes mókáról, történelemről, kirándulásról, vagy akár gasztronómiáról. Emellett néhány további tippet is adunk a tökéletes bolgár élményhez.

Balcsik

Balcsik a fehér mészkőteraszokra épült, többszintes utcáival és tengerre néző panorámájával az egyik legfestőibb hangulatú kikötőváros a bolgár parton. A látogatókat elsősorban a különleges építészeti stílusú királyi palota és a hozzá tartozó, hatalmas botanikus kert vonzza, ahol Európa egyik leggazdagabb kaktuszgyűjteménye is megtekinthető. A környék a kikapcsolódásra is kiváló lehetőségeket nyújt: a közeli sóstavak gyógyító iszapja mellett világszínvonalú golfpályák várják az utazókat.

Mária román királyné nyári rezidenciája és az azt körülvevő botanikus kert a bolgár tengerparton, Balcsikban

A tengerparton álló királyi palota Mária román királyné egykori nyári lakhelye volt, amely a két világháború közötti időszakban épült: az uralkodónő kérésére a komplexum területén egy keresztény kápolnát és egy minaretet is emeltek, ötvözve a különböző vallási stílusokat. A kastélyhoz tartozó kert ma már önálló botanikus kertként működik, ahol a teraszos kialakítású parkban több mint 3000 növényfaj él a világ minden tájáról.

Neszebar

Neszebar a Fekete-tenger partjának egyik legősibb városa (még az ókori görögök alapították Mesembria néven), melynek egy keskeny félszigeten elterülő óvárosát gazdag történelmi emlékei miatt 1983-ban az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította. A település különleges hangulatát a trák, római és bizánci korból fennmaradt templomromok, valamint a jellegzetes, fából és kőből épült bolgár lakóházak adják. A félsziget bejáratánál álló ikonikus szélmalom mellett érdemes felkeresni az egykori templomok még ma is látható falait és épületeit, köztük a XIII-XIV. századi Mindenható Krisztus-templomot.