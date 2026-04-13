A Rio de Janeiro-i Santa Teresa villamos a világ leghíresebb villamosainak egyike.

Izgalmas városnéző túrára vágysz? Mutatjuk a világ leghíresebb villamosait, amelyekre megéri jegyet váltani

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 14:15
Vannak városok, ahol a villamos nem pusztán közlekedési eszköz, hanem élő történelem és mozgó városnézés. Ezek a világ leghíresebb villamosai, amelyekért turisták milliói lelkesednek, és szállnak fel rájuk újra és újra.
Nem véletlen, hogy gyerekkorban szinte rajongunk a járművekért, a vonatokért, a különböző autócsodákért, vagy akár a villamosokért. Némely lelkesedés felnőttkorban is megmarad, különösen, ha azok a járművek régiek, esztétikailag szemet gyönyörködtetőek, vagy olyan híresek, hogy akár messze földről is elzarándokolunk, hogy lássuk azokat. Alábbi cikkünkben összegyűjtöttük a világ különböző pontjain fellelhető villamos csodákat, amelyek mára olyan hírnévre tettek szert, hogy önmagukban is turisztikai látványossággá avanzsáltak. Ezek tehát a világ leghíresebb villamosai.

Ezek a világ leghíresebb villamosai Ázsiától Dél-Amerikáig: persze, hogy az isztambuli Istiklal sugárúton közlekedő T2-es is szerepel a listán
  • Nosztalgia, panoráma és várostörténet egyetlen utazásban.
  • Ikonikus járművek Lisszabontól Hongkongig.
  • Villamosok, amelyek önmagukban is úti célok.

Ezek a világ leghíresebb villamosai, amelyeket írj fel a bakancslistádra!

Tarts velünk, járjuk be a közkedvelt úti célokat virtuálisan, és ismerd meg a világ leghíresebb villamosait Ázsiától Dél-Amerikáig! Ha pedig valamelyik alábbi városban járnál, javaslom, feltétlenül ülj fel e híres villamosokra, hiszen rajtuk utazni már önmagában is egy óriási élmény.

Lisszabon

A portugál főváros, Lisszabon jól ismert 28-as villamosvonala, és az azon közlekedő régi, sárga jármű a történelmi Alfama, Baixa, és Graça negyed dombjain, girbe-gurba utcáin közlekedik. Egy utazás rajta felér egy igazi lisszaboni városnézéssel (amilyen lehetőség már Budapesten is akad), hiszen a Sé katedrális és a São Jorge vár mellett is elrobog. Számolj vele, hogy hétvégente több a turista rajta, mint a helyi!

A lisszaboni 28-as villamos éppen Lisszabon egyik leghíresebb látnivalója, a Sé katedrális előtt kanyarodik
Isztambul

Az elbűvölő török nagyváros szintén büszkélkedik két bájos nosztalgia villamossal, a Taksim tér és a Tünel között közlekedő T2-vel, és az ázsiai oldalon közlekedő Kadıköy-Moda T3-al. A kicsi, piros villamosok 1990, illetve 2003 óta közlekednek Isztambul utcáin, miután 1966-ban teljesen megszűnt a városban a villamosközlekedés. Az európai oldalon az 1966 előtti eredeti, felújított járművek közlekednek, az ázsiai oldalon a Németországból beszerzett nosztalgia villamosok.

Amióta az Istiklal sugárutat gyalogossá alakították, csak a nosztalgia villamos közlekedhet rajta
San Francisco

Egy picit kilóg a sorból a San Franciscó-i történelmi villamos, ez ugyanis a világ utolsó, kézi működtetésű kábelvasút-rendszere, amely egyben az amerikai nagyváros egyik ikonikus jelképe is. A rendszert 1873-1890 között létesítették, ekkor 23 vonalon jártak a járművek, melyekből mára csupán három maradt: két útvonal a belvárostól a Union Square közeléből a Fisherman's Wharf-ig, egy harmadik útvonal pedig a California Street mentén.

A San Francisco-i kézi működtetésű kábelvasút a város egyik legnagyobb turisztikai nevezetessége
Rio de Janeiro

Rio híres nosztalgiajárata a sárga Bonde de Santa Teresa, amely a belvárost köti össze a bohém Santa Teresa negyeddel, miközben áthalad az ikonikus Arcos da Lapa vízvezetéken, lenyűgöző panorámás kilátást kínálva a városra. A XIX. század vége óta közlekedő jármű – amely így egész Latin-Amerika egyik legrégebbi villamosa – Rio egyedi hangulatának és történelmének kedvelt szimbóluma, amelyet a turisták is előszeretettel vesznek igénybe.

A nosztalgikus Santa Teresa villamos, ahogy áthalad az ikonikus Arcos da Lapa vízvezetéken, háttérben Rio egyik gyarmati stílusú temploma látható
Hongkong

A több mint 100 éves, ikonikus hongkongi „Ding Ding” villamosok jellegzetes csengőhangjukról kapták a nevüket. Az 1904-ben indult villamosok ma már Guinness-rekorderek is, mivel ez a világ legnagyobb emeletes villamosflottája (míg Németországban található a világ leghosszabb villamosa). Olcsók, egységes viteldíjjal közlekednek, így nem véletlen, hogy a turisták között is rendkívül népszerűek. Mivel viszonylag lassan haladnak, felső szintjük nyitott, így hangulatos módot nyújtják arra, hogy az ember felfedezze Hongkong lenyűgöző látnivalóit.

A hongkongi emeletes Ding Ding villamosok mára az ázsiai nagyváros jellegzetes városképéhez tartoznak 
Mindezek mellett a budapesti, sőt, a miskolci villamosok is világszerte híresek, bár előbbiek meglehetősen korosak, az utóbbiak advent idején látványosak, így feltétlenül érdemes őket is feltenni a világ leghíresebb villamosainak listájára.

Nézd meg az alábbi videóban a híres lisszaboni 28-as villamos vonalát:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

