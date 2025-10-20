Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Világszerte milliók csodálták: 125 éve adták át a pesti Duna-part legendás villamosvonalát – Galéria

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 08:15
125 éve gördült végig először a pesti Duna-parton a város új büszkesége, amely egyesítette a technikai fejlődést és a városi eleganciát. A különleges villamosvonal átadása 1900. október 20-án új fejezetet nyitott Budapest közlekedéstörténetében.
Etédi Alexa
1900. október 20-án ünnepi hangulat uralkodott a pesti rakparton: ekkor adták át a főváros egyik legszebb és legmodernebbnek számító villamosvonalát.

2-es villamos a pesti Duna-part villamosvonalán
1900. október 20-án adták át a pesti Duna-part festői szakaszán közlekedő villamosvonalat. Fotó: _ultraforma_ /  GettyImages

Aranykor a rakparton – a villamosvonal, amely a haladást szimbolizálta

A Margit híd és az Eskü tér között kanyargó sárga szerelvények nemcsak a közlekedést forradalmasították, hanem új arcot adtak a városnak. A Duna mentén utazók már akkor is páratlan kilátásban gyönyörködhettek, miközben a korzó kávéházaiból és szállodáiból integettek az első utasoknak.

A rakparti vonal különleges szerepet töltött be a főváros közlekedésében: nem a munkásnegyedeket, hanem a város elegáns központját kötötte össze, így a modernitás és a társasági élet jelképévé vált. Az átadásra politikusok, mérnökök és újságírók is ellátogattak, hiszen mindenki tudta, hogy ez több, mint egy új közlekedési eszköz – ez a haladás ünnepe volt.

A Duna-part örök látványvonala

A kor technikai csúcsteljesítményének számított a rakpartba illesztett sínpálya és az elektromos hajtás, amely a budapesti közlekedést egy csapásra a modern európai városok szintjére emelte. A villamosvonal azóta is a főváros ikonikus eleme: a mai 2-es járatot gyakran a világ egyik legszebb városi villamosútvonalaként emlegetik, ahol a panoráma éppoly lenyűgöző, mint egykor az 1900-as átadás napján, és az sem véletlen, hogy az adventi Fényvillamos egyik útvonala is ez.

Több mint egy évszázad múltán is ugyanazt a hangulatot idézi: a mozgásban lévő Budapestet, amely egyszerre őrzi múltját és halad előre.
 

Az adventi Fényvillamos a főváros egyik kedelt turisztikai látványossága
A jelenlegi 2-es villamos 945. augusztus 26-a óta közlekedik ezen a vonalon.
2012-ben a National Geographic a villamosvonalat a 7. helyen választotta be világ tíz legszebb villamosvonala közé.
A villamosok munkanapokon csúcsidőben 3-4, munkanapokon napközben és hétvégén 5, a hajnali és a késő esti órákban pedig 10 percenként követik egymást.
A budapesti 2-es jelzésű villamos a második világháború előtt (1911-1941 között) a Keleti pályaudvar és a Dózsa György úti aluljáró között közlekedett.
A karácsonyi fényvillamos először 2009-ben közlekedett Budapesten.
1942-ben, miután elkészült a Széchenyi lánchíd pesti hídfője alatti aluljáró, a 16A jelzésű villamost 2-esre számozták át.
1942-ben a járat még csupán a Jászai Mari tér és a Március 15. tér között ingázott.
1973 őszére érte el a mai hosszát (Jászai Mari tér – Közvágóhíd), ekkor indult el betétjárata, a 2A villamos is.
Korabeli fotó a 2-es villamos pesti Duna-part menti vonaláról.
