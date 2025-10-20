Világszerte milliók csodálták: 125 éve adták át a pesti Duna-part legendás villamosvonalát – Galéria

1900. október 20-án ünnepi hangulat uralkodott a pesti rakparton: ekkor adták át a főváros egyik legszebb és legmodernebbnek számító villamosvonalát.

1900. október 20-án adták át a pesti Duna-part festői szakaszán közlekedő villamosvonalat. Fotó: _ultraforma_ / GettyImages

Aranykor a rakparton – a villamosvonal, amely a haladást szimbolizálta

A Margit híd és az Eskü tér között kanyargó sárga szerelvények nemcsak a közlekedést forradalmasították, hanem új arcot adtak a városnak. A Duna mentén utazók már akkor is páratlan kilátásban gyönyörködhettek, miközben a korzó kávéházaiból és szállodáiból integettek az első utasoknak.

A rakparti vonal különleges szerepet töltött be a főváros közlekedésében: nem a munkásnegyedeket, hanem a város elegáns központját kötötte össze, így a modernitás és a társasági élet jelképévé vált. Az átadásra politikusok, mérnökök és újságírók is ellátogattak, hiszen mindenki tudta, hogy ez több, mint egy új közlekedési eszköz – ez a haladás ünnepe volt.

A Duna-part örök látványvonala

A kor technikai csúcsteljesítményének számított a rakpartba illesztett sínpálya és az elektromos hajtás, amely a budapesti közlekedést egy csapásra a modern európai városok szintjére emelte. A villamosvonal azóta is a főváros ikonikus eleme: a mai 2-es járatot gyakran a világ egyik legszebb városi villamosútvonalaként emlegetik, ahol a panoráma éppoly lenyűgöző, mint egykor az 1900-as átadás napján, és az sem véletlen, hogy az adventi Fényvillamos egyik útvonala is ez.

Több mint egy évszázad múltán is ugyanazt a hangulatot idézi: a mozgásban lévő Budapestet, amely egyszerre őrzi múltját és halad előre.

