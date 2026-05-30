Orbán Viktor a BL-döntőn: az egyetlen gyengesége a Puskás Arénának, hogy kicsi

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 30. 20:26
Merni kellett volna nagyot álmodni.

Orbán Viktor volt miniszterelnök a Facebook-oldalára szombat este feltöltött videóban arról beszélt, hogyha tizenötezer férőhellyel nagyobb lenne a Puskás Ferenc Stadion, akkor sokkal több rendezvényt lehetne benne tartani és szerinte „sosem szabad kishitűnek lenni, nyolcvanezrest kellett volna építeni.”

A Fidesz elnöke elmondta, már amikor először felmerült a Népstadion felújítása, akkor is arra gondolt, hogy ott Bajnokok Ligája-döntőt fognak szervezni. Hozzátette, biztos volt benne, hogyha egy jó stadiont csinálnak, akkor – miután a város gyönyörű, a magyarok vendégszeretők, a magyar futballnak a hagyományai nagyok – előbb-utóbb idejön a fél világ.

Megjegyezte, hogy nem ez az első nagy esemény a stadionban, hiszen az Európa-bajnokságnak is voltak ott nagy mérkőzései. Szerinte az épület egyetlen gyengesége az, hogy kicsi, mert ha tizenötezerrel nagyobb lenne, akkor nem minden második évtizedben jutna nekünk csak Bajnokok Ligája-döntő.

Majd egy másik videót is megosztott Orbán Viktor. "Ezért már megérte nagyot álmodni. Hajrá, Magyarország! Hajrá, magyarok!" - írta a videó mellé.

