BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Zsanett, Janka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Feleségének tragédiája után 35 évvel így néz ki az Űrgolyhók sztárja: Hová tűnt Rick Moranis?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Flintstone család
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 30. 20:45
Rick Moranisszellemirtók
Komikusan nagy orr, vastag szemüveg, széles száj és mindig ugyanaz a jólfésült frizura. Rick Moranis csendben eltűnt a közéletből, pedig jelenléte az Űrgolyhókban és a Drágám, a kölykök összementekben végtelenül hálás volt.
Bodnár Dániel
A szerző cikkei

Cikksorozatunkban olyan hírességeknek járunk utána, akik egykor megkerülhetetlenek voltak a popkultúra színes világában, mára viszont feledésbe merültek. A legfontosabb kérdés: hol vannak most? Rick Moranis, az Űrgolyhók komikus főgonosza és megannyi kultikus nyolcvanas évekbeli film elengedhetetlen karaktere szinte teljesen kivonta magát a nyilvánosságból: ennek pedig kifejezetten tragikus oka van.

Rick Moranis, az Űrgolyhók című film sztárja a Rémségek kicsiny boltja című filmben.
Rémségek kicsiny boltja, Szellemirtók, Űrgolyhók – csak néhány Rick Moranis hatalmas kultuszt élvező sikerfilmjei közül (Fotó: Warner Brothers)

Az Űrgolyhók sztárja, Rick Moranis gyerekeit távoltartotta a reflektorfénytől

A humorista nevéből lehet nem ugrik be elsőre, hogy kicsoda ő, de komikumra termett arcáról megannyi film eszünkbe juthat. Ő volt a nyolcvanas évek csendes ikonja, akinek olyan filmek köthetőek a nevéhez, mint a Rémségek kicsiny boltja, a Szellemirtók, a Drágám, a kölykök összementek, az Űrgolyhók, A Flintstone család és a Kölcsön kinyír visszavág. Hiába köszönhetünk neki olyan sok nevetést, az élet mégis kegyetlen volt vele. Nagyon szomorú oka van annak, hogy Rick Moranis a kilencvenes évek óta nem szerepelt szinte semmiben.

Karrierjének csúcsán, 1991-ben Rick Moranis felesége, Anne Moranis hosszan tartó rákbetegségben elhunyt, ezzel két gyermekkel magára hagyva a családapát.

A tragédia után sem lelki, sem logisztikai kapacitása nem maradt arra, hogy a gyerekeivel foglalkozzon és a filmes karrierjét is tovább ápolja, így még két Drágám, a kölykök összementek folytatás után csak évek kihagyásaival vállalt be egy-két szinkronszerepet. Rick Moranis IMDb oldalán jól lekövethető, hogy végül a családot választotta és mint olyan, tűzzel-vassal védte a gyerekei magánéletét, a sajtótól pedig majdnem teljesen elzárva éltek. Olyannyira, hogy a Szellemirtók 2015-ös rebootjában egy cameo szerepére is behívták, de ezt is lemondta, így Bill Murray, Dan Aykroyd és Sigourney Weaver sem találkozhatott vele újra.

A paparazzik vakujától mindenesetre nem sikerült teljesen elszakadnia. A lentebbi képeken láthatjuk, hogyan néz ki a 73 éves sztár, a nyolcvanas évek letűnt csillaga napjainkban. Vonásai nagy vonalakban fellelhetőek, de míg nem figyeltünk oda, ráncokat rajzolt rá a kor. Azért a jellegzetes vastag keretes szemüveg továbbra is befigyel!

Rick Moranis évek óta visszavonultan él.
Rick Moranis sétára indult márciusban, New York utcáin (Fotó: TheImageDirect.com)
Rick Moranis egyik leghíresebb szerepe a Szellemírtók című film volt.
Tán nem egy Szellemírtók retrokritikát hallgat a fülesében? (Fotó: TheImageDirect.com)
A kanadai színész ma már 73 éves.
Tavaly karácsonykor így indult nagybevásárlásra (Fotó: TheImageDirect.com)
Rick Moranis a családját választotta a filmek helyett.
Az öltözék egyszerre védi őt a hidegtől és a nyilvánosságtól (Fotó: TheImageDirect.com)

Rick Moranis visszatér a közeljövőben

A gyógyulási folyamatot jelezheti, hogy több évtizednyi szünet után Rick Moranis újra visszatér a filmvászonra. A századik életévéhez közelítő humorgyáros Mel Brooks meggyőzte őt, hogy visszatérjen az Űrgolyhók 2-ben. A kimaradásból felépülő színész tehát újra magára húzhatja a sötét sisakot ebben a Star Wars-filmeket kiparodizáló alkotásnak az ambiciózus folytatásában. A második rész várhatóan 2027. április 23-án érkezik.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu