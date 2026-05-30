Feleségének tragédiája után 35 évvel így néz ki az Űrgolyhók sztárja: Hová tűnt Rick Moranis?

Cikksorozatunkban olyan hírességeknek járunk utána, akik egykor megkerülhetetlenek voltak a popkultúra színes világában, mára viszont feledésbe merültek. A legfontosabb kérdés: hol vannak most? Rick Moranis, az Űrgolyhók komikus főgonosza és megannyi kultikus nyolcvanas évekbeli film elengedhetetlen karaktere szinte teljesen kivonta magát a nyilvánosságból: ennek pedig kifejezetten tragikus oka van.
A humorista nevéből lehet nem ugrik be elsőre, hogy kicsoda ő, de komikumra termett arcáról megannyi film eszünkbe juthat. Ő volt a nyolcvanas évek csendes ikonja, akinek olyan filmek köthetőek a nevéhez, mint a Rémségek kicsiny boltja, a Szellemirtók, a Drágám, a kölykök összementek, az Űrgolyhók, A Flintstone család és a Kölcsön kinyír visszavág. Hiába köszönhetünk neki olyan sok nevetést, az élet mégis kegyetlen volt vele. Nagyon szomorú oka van annak, hogy Rick Moranis a kilencvenes évek óta nem szerepelt szinte semmiben.
Karrierjének csúcsán, 1991-ben Rick Moranis felesége, Anne Moranis hosszan tartó rákbetegségben elhunyt, ezzel két gyermekkel magára hagyva a családapát.
A tragédia után sem lelki, sem logisztikai kapacitása nem maradt arra, hogy a gyerekeivel foglalkozzon és a filmes karrierjét is tovább ápolja, így még két Drágám, a kölykök összementek folytatás után csak évek kihagyásaival vállalt be egy-két szinkronszerepet. Rick Moranis IMDb oldalán jól lekövethető, hogy végül a családot választotta és mint olyan, tűzzel-vassal védte a gyerekei magánéletét, a sajtótól pedig majdnem teljesen elzárva éltek. Olyannyira, hogy a Szellemirtók 2015-ös rebootjában egy cameo szerepére is behívták, de ezt is lemondta, így Bill Murray, Dan Aykroyd és Sigourney Weaver sem találkozhatott vele újra.
A paparazzik vakujától mindenesetre nem sikerült teljesen elszakadnia. A lentebbi képeken láthatjuk, hogyan néz ki a 73 éves sztár, a nyolcvanas évek letűnt csillaga napjainkban. Vonásai nagy vonalakban fellelhetőek, de míg nem figyeltünk oda, ráncokat rajzolt rá a kor. Azért a jellegzetes vastag keretes szemüveg továbbra is befigyel!
A gyógyulási folyamatot jelezheti, hogy több évtizednyi szünet után Rick Moranis újra visszatér a filmvászonra. A századik életévéhez közelítő humorgyáros Mel Brooks meggyőzte őt, hogy visszatérjen az Űrgolyhók 2-ben. A kimaradásból felépülő színész tehát újra magára húzhatja a sötét sisakot ebben a Star Wars-filmeket kiparodizáló alkotásnak az ambiciózus folytatásában. A második rész várhatóan 2027. április 23-án érkezik.
