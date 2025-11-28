Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Budapest első villamosai a Nyugati pályaudvarnál

138 éve indult el az első budapesti villamos – így született meg a Nagykörút új csodája

villamos
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 28. 15:45
belföldi utazásBudapestközlekedési reformgalériaNagykörút
1887. november 28-án a pesti közönség először láthatta, hogyan indul útnak egy jármű ló és gőzmozdony nélkül. Az első villamos megjelenése nemcsak technikai újdonság volt, hanem egy új városi korszak kezdete, amely alapjaiban formálta át Budapest közlekedését.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Amikor villamossal utazunk a Nagykörúton, nem is gondolunk bele, milyen nagy jelentőségű volt egykor ez az útvonal. A 19. század végén igazi szenzációnak számított, amikor a lóvasutak után ezen a szakaszon megjelent az első villamos, amely azonnal belopta magát a pesti utazóközönség szívébe.

első villamos József körúton
Az első villamosok egyike a József körúton
Fotó: Klösz György/Budapest Főváros Levéltára/Fortepan
  • 1887-ben indult el az első budapesti villamos a Nagykörúton.
  • A próbavonal alsóvezetékes rendszerrel működött, amely akkoriban különlegességnek számított.
  • A sikeres kísérlet nyitotta meg az utat Európa egyik legsűrűbb villamoshálózatához. 

A lóvasúti hálózat ugyan évtizedeken át kiszolgálta a várost, de az 1880-as évek végére egyértelművé vált, hogy a növekvő forgalomhoz korszerűbb rendszer kell. Ekkor Balázs Mór mérnök, a városi közlekedés egyik úttörője felismerte az elektromos vontatás jelentőségét, és a Siemens & Halske nevű vállalattal közösen elérte, hogy a Nyugati pályaudvar és a Király utca között megépüljön a villamos próbaszakasza. A terv merész volt, hiszen ilyen jármű korábban még sosem közlekedett európai nagyvárosban.

Az első villamos próbaköre a Nagykörúton 

A városvezetés óvatos volt, így szigorú szabályokat hozott: a villamos legfeljebb 10 km/órával haladhatott, az Andrássy útnál pedig lovas rendőr kísérte. A Közmunkatanács nem engedte a felsővezetékek kiépítését, így Budapesten különleges alsóvezetékes rendszer született. A zöldre festett, kályhával fűtött kocsik Bécsből érkeztek, az áramot pedig két gőzgép biztosította a Nyugati mögötti ideiglenes gépházból.

A próbameneteket tömegek figyelték, a sajtó pedig lelkendezve számolt be arról, milyen simán futott a jármű. A villamos csendes volt, könnyen megállt, és finoman gyorsított, ami teljesen új élményt nyújtott a város lakóinak. A kísérlet olyan sikeres lett, hogy az első komolyabb járat már 1889-ben elindult.

A villamos ezzel végérvényesen helyet követelt magának Budapest közlekedésében, ezzel elindítva egy több mint egy évszázados történet első fejezetét. Az egykor csupán néhány megállónyi szakasz pedig mára Európa egyik legsűrűbb villamoshálózatává nőtte ki magát. A Nagykörút szerelvényei ezt a több mint 135 éves hagyományt viszik tovább.

Az alábbi galériánkkal most te is visszautazhatsz az időben, és megnézheted, hogyan állt pályára az első magyar villamos!

A nagykörúti próbavillamos végállomása a Nyugati pályaudvar előtt 1887-ben
Teréz körút, Nyugati pályaudvar
A Budapesti Városi Vasút (BVV) Köztemetői Vasútjának 66-os számú kéttengelyes, emeletes I-II. osztályú személykocsija az Új Köztemetőnél
Nyugati (Berlini) tér, 1916
József körút, háttérben a Ferenc körút – Üllői út sarok, a Ferenc körút 46. számú háza 1890 után
Nyugati (Marx) tér a Bajcsy-Zsilinszky út és a Szent István körút találkozásánál
Galéria: Így indult útjára az első villamos Budapesten
1/6
A nagykörúti próbavillamos végállomása a Nyugati pályaudvar előtt. A felvétel 1887-ben készült.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
