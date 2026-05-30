Dráma a Puskás Arénában, tizenegyesekkel dőlt el a budapesti BL-döntő

Tizenegyespárbajba torkollott Budapesten a szombati PSG-Arsenal BL-döntő. Az angolok gyorsan megszerezték a vezetést a Puskás Arénában, de a második félidő elején a franciák egyenlíteni tudtak – így a rendes játékidőben, majd a hosszabbításban sem jutottak dűlőre a felek. A döntés a büntetőkre maradt, amelynek a végén a PSG örülhetett.

Az Arsenal kezdte jobban a budapesti Bajnokok Ligája-döntőt, Mikel Arteta csapata már a hatodik percben megszerezte a vezetést Kai Havertz révén – aki a félpályáról indulva vezette kapura a labdát és lőtt éles szögből a hálóba.

A PSG első helyzetére a 11. percig kellett várni, de Hvicsa Kvarachelia elől menteni tudtak az angol védők. Az első félidő közepén egy pillanatra megfagyott a levegő a Puskás Arénában, amikor a franciák kapusa lent maradt a földön. Matvej Szafonovot percekig ápolták a pályán a csapatorvosok, de végül folytatni tudta a játékot. A PSG ezt követően sokkal többet birtokolta a labdát, és a 43. percben nagyon közel állt az egyenlítéshez: Fabián Ruiz fejese viszont elkerülte a kaput. Sőt, az Arsenal a szünet előtt még meg is duplázhatta volna az előnyét, azonban Havertz lövését Marquinhos blokkolta – így egygólos angol vezetéssel vonultak az öltözőbe a csapatok.

A második félidőt már a PSG kezdte jobban: előbb Achraf Hakimi veszélyeztetett szabadrúgásból, majd a 62. percben Kvarachelia tört be a tizenhatoson belülre és Cristhian Mosquera csak szabálytalanul tudta megállítani.

A tizenegyeshez Ousmane Dembélé állt oda, és magabiztosan értékesítve a büntetőt egyenlített a franciáknak.

Az Arsenal erre válaszolva kettős cserére szánta el magát, és a magyar származású svéd válogatott csatár Gyökeres Viktor is lehetőséget kapott Budapesten. A következő nagy helyzet azonban megint a PSG előtt adódott, amikor Kvarachelia vezette a labdát a kapura, és lövése egy védő lábán megpattanva a kapufán kötött ki. Sőt, a 85. percben David Raya mentett az utolsó pillanatban Bradley Barcola elől, majd a rendes játékidő végén Vitinha lövése is csak centiméterekkel kerülte el a kaput – így következhetett a hosszabbítás. A kétszer 15 perc legérdekesebb jelenete az volt, amikor Noni Madueke elesett a tizenhatoson belül, de a játékvezető nem ítélt büntetőt az Arsenalnak. Az angolok hiába reklamáltak hevesen, a döntést a VAR is megerősítette. Gól azonban nem esett, a döntés pedig a tizenegyespárbajra maradt.