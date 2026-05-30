Több órás várakozás és rajongók százai: tömeghisztéria alakult ki az Exatlon sztárjai miatt

Két héttel ezelőtt ért véget az Exatlon Hungary 2026-os évada, amit végül két Kihívó, Szabó Réka és Koplányi Gábor nyertek meg. A műsor által azonban nemcsak ők, hanem a Bajnokok és Kihívók versenyzői mindannyian hatalmas rajongótáborra tettek szert. Így nem csoda, hogy a mai Nagy Sportágválasztón is rengetegen szerettek volna egy-egy aláírást vagy közös fotó kérni kedvencüktől. De ami a közönségtalálkozón történt, arra senki sem volt felkészülve. Mutatjuk!

Az Exatlon Horváth Rolija készséggel fotózkodott mindenkivel, ahogyan a többi versenyző is - órákon keresztül (Fotó: Tumbász Hédi / Bors)

A Nagy Sportágválasztó egy minden évben megrendezett esemény, ahova több ezren látogatnak ki családosan, köztük természetesen olyan sportimádók is, akik az Exatlon 5. évadát is nyomon követték. Így nem csoda, hogy rengeteg gyerek és felnőtt rajongó érkezett szinte csak azért, hogy kedvenceiket láthassák az Exatlon közönségtalálkozón. Ennek eredményeként a nagyjából délután egykor kezdődő dedikálás miatt olyan tömeg alakult ki, hogy szinte a szervezők sem tudták kordában tartani. Bár persze az esemény munkatársai folyamatosan koordinálták a tömeget, vizet és vitaminos italokat osztottak, még több gyerek is rosszul lett a rengeteg ember között. Szerencsére komoly baj nem történt és a kollégák gyors reakciójának köszönhetően még csak orvosi segítségre sem volt szükség, de tény, hogy mindenkit ledöbbentett a hihetetlen érdeklődés.

Több százan várakoztak egész nap, hogy egy-egy autogramhoz vagy fotóhoz jussanak (Fotó: Tumbász Hédi /Bors)

Az Exatlon 2026-os sztárjaira órákat vártak

A műsor sztárjai hősiesen állták a sarat, minden fotón mosolyogtak, és egy kis rajongóhoz sem felejtettek el egy-egy kedves szót intézni. Mindeközben az órák hiába teltek, a kígyózó sorok alig látszottak csökkenni, így végül a rendezvény 5 órai zárásakor néhányan még mindig várakoztak, hogy megkapják a vágyott autogramokat.

Az Exatlon győztesei mellett az összes Bajnok és Kihívó tiszteletét tette az eseményen (Fotó: Tumbász Hédi / Bors)

Így a szervezők és a sportolók is kénytelenek voltak némiképp kitolni a „munkaidejüket”, hiszen abban mindannyian egyetértettek, hogy nem hagyhatják cserben a rajongókat.

Nagyon sokan 4-5 órát is vártak a sorban, és ezért nekünk is kitartónak kell lennünk, hiszen bár nekünk is hosszú ez a nap, szeretnénk, ha mindenki boldogan távozna

– jelentette ki a Borsnak az Exatlon Hadobás Olivérje, akivel társai is teljesen egyetértettek.