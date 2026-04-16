Ez a vár Szlovákia eltitkolt ékszerdoboza – Árva kötelező úti cél

Akárcsak egy közeli kirándulásban gondolkodsz, vagy éppen Krakkó, Zakopane, vagy onnan hazafelé tartva útba ejted, nem fogod megbánni. Árva vára ugyanis nemcsak a történelem, a középkori építészet, vagy az ódon várak rajongóinak izgalmas úti cél, hanem bárkinek, aki a különlegességekre vadászik. A középkori mérnöki tudomány remekműveként emlegetett erődítmény az egykori Magyar Királyság északi határát védte, ma pedig Szlovákia egyik legkeresettebb turisztikai célpontja, ahol a látogatók a megelevenedett történelemmel találkozhatnak.

A festői Árva vára Szlovákia egyik legjobb állapotban megőrzött középkori műemléke.

A függőleges sziklafalra épült erődítmény három szinten várja a látogatókat, 112 méter magasból kínálva panorámát.

A vár védői közül kerültek ki Mátyás király legendás fekete seregének első harcedzett katonái.

A belső termekben gazdag történelmi kiállítás és a Thurzók lenyűgöző reneszánsz síremléke is megtekinthető.

Szlovákia ékköve: a háromszintes sasfészek

A vár alapjait a XIII. század közepén fektették le, közvetlenül a tatárjárás után. IV. Béla király felismerte a Felvidék e területének stratégiai jelentőségét, ezért a korábbi, védhetetlen favár helyére kőerősséget építtetett. Az épületegyüttes különlegessége, hogy szinte eggyé válik az alatta tátongó függőleges sziklafallal, három szinten elhelyezkedő udvaraival pedig egyedülálló látványt nyújt az Árva-völgyben.

A látványos erődítményben forgatták az 1922-es Nosferatu című film számos jelenetét.

A vár szerkezete hűen tükrözi az építése óta eltelt korszakokat, hiszen román, gótikus és reneszánsz stílusjegyek keverednek a falaiban. A legmagasabb ponton elhelyezkedő felső vár, vagyis a citadella a legrégebbi rész, amely 112 méterrel magasodik a folyó szintje fölé. Innen a legtisztább időben káprázatos panoráma nyílik a környező hegyekre. A középső várrészben kaptak helyet a lakótornyok és a gazdasági épületek, valamint itt található a 91 méter mély várkút is, amelyet puszta kézzel véstek a kemény sziklába. Az alsó udvarban épült fel a Thurzó-kapu és a Szent Mihály-kápolna, amely a vár urainak nyughelyeként szolgált.

Bethlenfalvi gróf Thurzó György nádor (1567-1616) alakja a várkápolnában található síremlékén.

Rablólovagoktól a királyi seregekig

Árva vára számos sötét és dicső korszakot megélt. A XIV. század végén Csák Máté birtokolta, majd Károly Róbert királyi adományaként cserélt gazdát. A XV. század közepén Komorowski Péter rablólovag kaparintotta meg, aki 25 esztendeig tartotta rettegésben a környék lakóit és a Lengyelország felé tartó kereskedőket. A garázdálkodásnak Mátyás király vetett véget, aki hadjárata során visszafoglalta az erősséget. Érdekesség, hogy az itt szolgáló, harcedzett várvédők alkották később a legendás fekete sereg magját. Mátyás után Corvin János és a Szapolyaiak igazgatták a birtokot, de a legfényesebb korszak a XVI. században, a Thurzó családdal köszöntött be.