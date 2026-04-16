Ez a vár Szlovákia eltitkolt ékszerdoboza – Árva kötelező úti cél

Akárcsak egy közeli kirándulásban gondolkodsz, vagy éppen Krakkó, Zakopane, vagy onnan hazafelé tartva útba ejted, nem fogod megbánni. Árva vára ugyanis nemcsak a történelem, a középkori építészet, vagy az ódon várak rajongóinak izgalmas úti cél, hanem bárkinek, aki a különlegességekre vadászik. A középkori mérnöki tudomány remekműveként emlegetett erődítmény az egykori Magyar Királyság északi határát védte, ma pedig Szlovákia egyik legkeresettebb turisztikai célpontja, ahol a látogatók a megelevenedett történelemmel találkozhatnak.
A vár alapjait a XIII. század közepén fektették le, közvetlenül a tatárjárás után. IV. Béla király felismerte a Felvidék e területének stratégiai jelentőségét, ezért a korábbi, védhetetlen favár helyére kőerősséget építtetett. Az épületegyüttes különlegessége, hogy szinte eggyé válik az alatta tátongó függőleges sziklafallal, három szinten elhelyezkedő udvaraival pedig egyedülálló látványt nyújt az Árva-völgyben.
A vár szerkezete hűen tükrözi az építése óta eltelt korszakokat, hiszen román, gótikus és reneszánsz stílusjegyek keverednek a falaiban. A legmagasabb ponton elhelyezkedő felső vár, vagyis a citadella a legrégebbi rész, amely 112 méterrel magasodik a folyó szintje fölé. Innen a legtisztább időben káprázatos panoráma nyílik a környező hegyekre. A középső várrészben kaptak helyet a lakótornyok és a gazdasági épületek, valamint itt található a 91 méter mély várkút is, amelyet puszta kézzel véstek a kemény sziklába. Az alsó udvarban épült fel a Thurzó-kapu és a Szent Mihály-kápolna, amely a vár urainak nyughelyeként szolgált.
Árva vára számos sötét és dicső korszakot megélt. A XIV. század végén Csák Máté birtokolta, majd Károly Róbert királyi adományaként cserélt gazdát. A XV. század közepén Komorowski Péter rablólovag kaparintotta meg, aki 25 esztendeig tartotta rettegésben a környék lakóit és a Lengyelország felé tartó kereskedőket. A garázdálkodásnak Mátyás király vetett véget, aki hadjárata során visszafoglalta az erősséget. Érdekesség, hogy az itt szolgáló, harcedzett várvédők alkották később a legendás fekete sereg magját. Mátyás után Corvin János és a Szapolyaiak igazgatták a birtokot, de a legfényesebb korszak a XVI. században, a Thurzó családdal köszöntött be.
A Thurzók korában a vár nemcsak katonai erődítmény, hanem pompás főúri lakhely is lett. Thurzó Ferenc, majd fia, György nádor idején nagyszabású építkezések zajlottak: ekkor nyerte el az épület a ma is látható, 1611-re véglegesült reneszánsz formáját. A család kihalása után a vár hanyatlásnak indult, az 1800-ban kitört hatalmas tűzvész pedig szinte minden fából készült szerkezetet elpusztított, lakhatatlanná téve a termeket. Bár az utolsó tulajdonosok, az Erdődy és a Pálffy családok kísérleteket tettek a megmentésére, a teljes körű rekonstrukció csak a második világháború után, állami gondozásban valósulhatott meg.
Az erőd falai között ma az Árvai Múzeum gazdag tárlatait járhatjuk be. A történelmi kiállítás a régió nemesi családjainak életmódját mutatja be eredeti, XVIII-XIX. századi bútorokkal, fegyverekkel és festményekkel. A természettudományi gyűjtemény a környék gazdag élővilágát, többek között ritka madárfajokat és preparátumokat szemléltet. A kápolnában megtekinthető Thurzó György carrarai márványból faragott síremléke, amely a régió legértékesebb reneszánsz szobrai közé tartozik. A misztikum kedvelőinek a főszezonban, júliusban és augusztusban érdemes érkezniük, amikor éjszakai várlátogatások során színészek és kísértethistóriák idézik meg a múltat (épp úgy, ahogy a bajmóci kastély esetében is).
Szlovákia leglátványosabb várának belső termei kizárólag vezetett túra keretében látogathatók, amelyek átlagosan 1,5-2 órát vesznek igénybe. A belépőjegyek ára szezontól és a választott útvonaltól függően változik: a főszezonban a felnőtt jegy általában 5 és 7 euró (kb. 1800-2600 Ft) között mozog, a 6 év alatti gyermekek pedig ingyen léphetnek be.
A vár Árvaváralja (Oravský Podzámok) község felett magasodik, az 59-es főút mentén. A parkolás a falu központjában, a vár lábánál megoldott, ahonnan egy rövid, de meredek séta vezet fel a főkapuig.
