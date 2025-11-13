Mesebeli helyek, múltbéli barangolások – Fedezd fel velünk a Felvidék lenyűgöző várait

A történelmi Magyarország számos gyönyörű, jó és kevésbé ép állapotban fennmaradt várát találjuk ma a Felvidéken (amely gyönyörű bányavárosairól is ismert), a mai Szlovákia területén. Aki erre a vidékre vetődik, akár csak egy néhány napos pihenésre is, annak feltétlenül érdemes felfedezni ezeket a történelmi emlékeket, melyek elmúlt korok lenyomatát őrzik némán, csendesen.
Cikkünkben összeszedtük a legszebb felvidéki várakat, legismertebb várromokat (amelyekért persze nem muszáj Szlovákiáig utazni, hiszen itthon is sok szépség akad), melyek akár régmúlt történelem órák emlékfoszlányaiból, történelemkönyvek megsárgult lapjairól is ismerősek lehetnek. Tarts felünk ezen a gyönyörű tájon, egy izgalmas időutazásra a legszebb felvidéki várakhoz.
A Zólyom központjában álló, tökéletes épségben fennmaradt várat I. Lajos építtette 1360-82 között az itáliai várak mintájára. A vár sokáig a Thurzó család tulajdonában volt, de Mátyás király halála után Beatrix királyné is rezidenciaként használta. A vár az évszázadok során számos felújításon és átépítésen ment keresztül, ma reneszánsz formájában látható és a Szlovák Nemzeti Galéria állandó kiállításának ad otthont. Emellett megnézhetjük a várkápolnát is, ahol ma is tartanak esküvőket, istentiszteleteket is. Az épületben koncerteket, várfesztivált, népi mesterségeket is bemutató vásárokat és kreatív műhelyeket is tartanak.
A lenyűgöző fekvésű, csodálatos panorámát kínáló Árva vára még a XIII. században épült, hogy védje Magyarország északi határát és a Lengyelországba vezető kereskedelmi útvonalat. Az Árva folyó felett, egy meredek sziklaszirten magasodó várnak számos gazdája volt, köztük Csák Máté, Corvin János (Mátyás király természetes fia), Szapolyai Imre, a Thurzó család, Thököly Imre, a XVIII. században az Esterházyak, majd a Zichyek. A teljes épségben megmaradt vár ma múzeumként működik, ahol megcsodálhatjuk a barokk kápolna oltárát, a lovagtermet, a képgalériát, a fegyvertárat és a korabeli bútorokkal berendezett szobákat is.
Az egyik legbaljóslatúbb, leghátborzongatóbb nevű vár, amelynek története szorosan összekapcsolódik egykori úrnője, Báthory Erzsébet legendájával. A ma már romos erősség 1263-76 között épült, s egykori urai között olyan nevek bukkannak fel, mint Csák Máté, majd Nádasdy Ferenc, a fekete bég, aki nászajándékul adta a várat feleségének, Báthory Erzsébetnek, akinek megítélése ma is ellentmondásos. Az ellene indított koncepciós per, és Erzsébet halála (1614) után a vár szomorú sorsra jutott: 1708-ban II. Rákóczi Ferenc csapatai felégették, majd a Rákóczi-szabadságharc után a császári csaptok a még álló falakat felrobbantották. Ma csak romos állapotában látható, de így is érdemes egy kirándulásra.
A szintén romos szepesi vár 4 hektáros területével Közép-Európa egyik legnagyobb vára, mely társított kulturális emlékműveivel – Szepeshely, Szepesváralja, Zsigra – együtt ma UNESCO Világörökségi helyszín. A vár legkorábbi részeit még a XI-XII. században emelték, majd egy földrengés után a XIII. században újra építették. Azon kevés erősség közé tartozott, amelyet a legnagyobb hatalmú felvidéki kiskirály, Csák Máté nem tudott elfoglalni. Urai közé tartoztak a Szapolyaiak, a Thurzók, majd a Csákyak. A várat végül lakói a XVIII. század elején elhagyták, csak egy kis helyőrség maradt a falakon belül, akik egy balul sikerült pálinkafőzés során a várat véletlenül felgyújtották. Újjáépített részeiben ma múzeum működik, ahol fegyvergyűjteményt, vártörténeti kiállítást és kínzókamrát is lehet látni.
A rekonstruált várrom egy 60 méter magas sziklán trónol Beckó faluja felett. Régi neve Bolondóc volt, a legenda szerint pedig onnan kapta, hogy Stiborci Stibor vajda az udvari bolondjának, Beckónak építtette. A várat egyébként már Anonymus krónikája is említette a XII. században, később ez az erősség is Csák Máté birtokához tartozott, majd a Bánffyak tulajdonába került. A vár a XVII. században indult pusztulásnak, végül egy 1727-ben bekövetkezett tűzvész végleg megpecsételte a sorsát. A rom napjainkban is látogatható, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a környékre és az alatta elterülő falura.
