Mesebeli helyek, múltbéli barangolások – Fedezd fel velünk a Felvidék lenyűgöző várait

A történelmi Magyarország számos gyönyörű, jó és kevésbé ép állapotban fennmaradt várát találjuk ma a Felvidéken (amely gyönyörű bányavárosairól is ismert), a mai Szlovákia területén. Aki erre a vidékre vetődik, akár csak egy néhány napos pihenésre is, annak feltétlenül érdemes felfedezni ezeket a történelmi emlékeket, melyek elmúlt korok lenyomatát őrzik némán, csendesen.

A Felvidék várai, mint a látványos Árva vára, ma Szlovákia legjelentősebb turisztikai vonzerői közé tartoznak / Fotó: wikipedia

A Felvidék öt ékköve: várak, amelyeket mindenképpen látni kell

Cikkünkben összeszedtük a legszebb felvidéki várakat, legismertebb várromokat (amelyekért persze nem muszáj Szlovákiáig utazni, hiszen itthon is sok szépség akad), melyek akár régmúlt történelem órák emlékfoszlányaiból, történelemkönyvek megsárgult lapjairól is ismerősek lehetnek. Tarts felünk ezen a gyönyörű tájon, egy izgalmas időutazásra a legszebb felvidéki várakhoz.

Zólyom vára

A Zólyom központjában álló, tökéletes épségben fennmaradt várat I. Lajos építtette 1360-82 között az itáliai várak mintájára. A vár sokáig a Thurzó család tulajdonában volt, de Mátyás király halála után Beatrix királyné is rezidenciaként használta. A vár az évszázadok során számos felújításon és átépítésen ment keresztül, ma reneszánsz formájában látható és a Szlovák Nemzeti Galéria állandó kiállításának ad otthont. Emellett megnézhetjük a várkápolnát is, ahol ma is tartanak esküvőket, istentiszteleteket is. Az épületben koncerteket, várfesztivált, népi mesterségeket is bemutató vásárokat és kreatív műhelyeket is tartanak.

A felvidéki Zólyom vára ma reneszánsz pompájában várja a látogatókat / Fotó: mairu10 / Shutterstock

Árva vára

A lenyűgöző fekvésű, csodálatos panorámát kínáló Árva vára még a XIII. században épült, hogy védje Magyarország északi határát és a Lengyelországba vezető kereskedelmi útvonalat. Az Árva folyó felett, egy meredek sziklaszirten magasodó várnak számos gazdája volt, köztük Csák Máté, Corvin János (Mátyás király természetes fia), Szapolyai Imre, a Thurzó család, Thököly Imre, a XVIII. században az Esterházyak, majd a Zichyek. A teljes épségben megmaradt vár ma múzeumként működik, ahol megcsodálhatjuk a barokk kápolna oltárát, a lovagtermet, a képgalériát, a fegyvertárat és a korabeli bútorokkal berendezett szobákat is.