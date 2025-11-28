A Felvidék legszebb vára sötét titkokkal – Hétvégén irány a mesebeli bajmóci vár!

Ha egy olyan úti célt keresel a hétvégére, amely egyszerre nyújt kulturális élményt, lélegzetelállító látványt és egy csipetnyi romantikát, akkor a bajmóci vár tökéletes választás.
Ez a festői szépségű vár Szlovákia északnyugati részén, az egykori Felvidéken, Bajmóc (Bojnice) városában magasodik egy parkosított, repkénnyel befutott sziklamagaslaton, mintha csak egy tündérmese díszlete lenne.
A vár nem csupán impozáns megjelenésével, hanem gazdag történelmével és érdekes látnivalóival is vonzza a látogatókat. Sétálj végig a díszes udvarokon, fedezd fel a titkos zugokat, és érezd át az elmúlt századok hangulatát! A bajmóci vár garantáltan elvarázsol.
A bajmóci vár története egészen a XI. századig nyúlik vissza, amikor még csupán egy fából épült erődítmény állt a helyén.
Ezt az erősséget váltotta fel a XIII. században a kővár, mely az elkövetkezendő századokban jelentős nemesi családok birtokában volt. A legmeghatározóbb időszak a Thurzó család nevéhez fűződik (XVI. század), akik a gótikus várat reneszánsz stílusban építették át. A törökök kétszer is megostromolták a felvidéki erősséget, de egyszer sem tudták bevenni.
A XIX. század végén a Pálffy család – akik 1637-től birtokolták a kastélyt – romantikus stílusban alakíttatta át, ennek köszönhetően nyerte el mai, mesebeli küllemét, erősen inspirálódva a Loire-völgyi kastélyoktól.
Az eredeti, szabálytalan sokszöget formázó óvárból emelkedik ki az ötemeletes új vár, mely egykor száz szobával rendelkezett. A bonyolult alaprajzú épület kis és nagyobb udvarokkal, valamint bástyajárókkal tagolt termeiben nagyrészt eredeti berendezési tárgyak, művészi faburkolatok, értékes festmények és bútorok tekinthetők meg.
A nemesi élet és lakáskultúra bemutatása mellett európai művészeti emlékek is helyet kaptak itt, köztük a XIV. századi firenzei Nardo di Cione oltár. A kastély ékessége az Aranyszalon 183 aranyozott angyalkával díszített mennyezete, valamint az 1662-ben épült várkápolna kora barokk freskói és stukkói.
A Kékszalon falain magyar királyok képei, mennyezetén pedig a Pálffy, Thurzó és Mátyás király címerei láthatóak. A vezetett túra során a látogatók nem csupán gróf Pálffy János síremlékét tekinthetik meg, hanem a vár alatti természetes barlangot is felkereshetik.
A bajmóci vár nem csupán történelmi jelentőségű, hanem számos érdekességgel is büszkélkedhet. Itt található Szlovákia egyik legrégebbi és legértékesebb hársfája, amely Mátyás király hársfája, illetve Csák Máté hársfájaként is ismert, és amelynek kora becslések szerint több mint 700 év.
A két különböző név nem véletlen, a legenda szerint a fát az egykori felvidéki kiskirály, trencséni tartományúr, Csák Máté ültette, viszont Mátyás király olyannyira szerette a fát, hogy itt tartózkodása során általában alatta költötte el ebédjét.
A vár rendszeresen ad otthont különböző kulturális rendezvényeknek, lovagi tornáknak és a népszerű „Szellemek éjszakája – Nemzetközi Szellem- és Kísértetfesztiválnak”, de mellette található Szlovákia egyik legnagyobb állatkertje is, így a két program összeköthető egymással.
Emellett a vár számos film forgatási helyszínéül is szolgált, tovább növelve ismertségét.
A bajmóci vár csak csoportos, vezetett túra keretében látogatható, minden túra 75 perc. Sajnos azonban magyar nyelvű idegenvezetés nincs, ráadásul a látnivalók, termek, berendezések feliratozása is a szlovákon kívül csak angolul és németül olvasható, magyar nyelven csak egy rövid információs lap létezik, ezt érdemes elkérni látogatás előtt!
Száll a rege várról várra — Bajmóc
Még több vártúra érdekelne?
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.