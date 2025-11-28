A Felvidék legszebb vára sötét titkokkal – Hétvégén irány a mesebeli bajmóci vár!

Ha egy olyan úti célt keresel a hétvégére, amely egyszerre nyújt kulturális élményt, lélegzetelállító látványt és egy csipetnyi romantikát, akkor a bajmóci vár tökéletes választás.

Varázslatos egynapos túra a bajmóci várban

Fotó: WildMedia / Shutterstock

A bajmóci vár szépségét és látnivalóit érdemes felfedezni egy hétvégi kirándulás alkalmával.

A bajmóci vár története egészen a XI. századig nyúlik vissza.

A várkastély termei számos történelmi érdekességet – díszítést, festményeket, tárgyakat – rejtenek.

A várfalakon kívül is rengeteg látványosság várja a kirándulókat.

Ez a festői szépségű vár Szlovákia északnyugati részén, az egykori Felvidéken, Bajmóc (Bojnice) városában magasodik egy parkosított, repkénnyel befutott sziklamagaslaton, mintha csak egy tündérmese díszlete lenne.

A vár nem csupán impozáns megjelenésével, hanem gazdag történelmével és érdekes látnivalóival is vonzza a látogatókat. Sétálj végig a díszes udvarokon, fedezd fel a titkos zugokat, és érezd át az elmúlt századok hangulatát! A bajmóci vár garantáltan elvarázsol.

Ahol megelevenedik a múlt

A bajmóci vár története egészen a XI. századig nyúlik vissza, amikor még csupán egy fából épült erődítmény állt a helyén.

Ezt az erősséget váltotta fel a XIII. században a kővár, mely az elkövetkezendő századokban jelentős nemesi családok birtokában volt. A legmeghatározóbb időszak a Thurzó család nevéhez fűződik (XVI. század), akik a gótikus várat reneszánsz stílusban építették át. A törökök kétszer is megostromolták a felvidéki erősséget, de egyszer sem tudták bevenni.

A XIX. század végén a Pálffy család – akik 1637-től birtokolták a kastélyt – romantikus stílusban alakíttatta át, ennek köszönhetően nyerte el mai, mesebeli küllemét, erősen inspirálódva a Loire-völgyi kastélyoktól.

Arisztokrata erősségből turisztikai nevezetesség

A pompás várkastély, melynek romantikus megjelenését kecses tornyai, vízzel feltöltött várárka, és a palota szárny mellett a kápolnarész is erősíti, valaha 365 ablakkal büszkélkedhetett

Fotó: Pudelek (vitalap) / wikipedia

Az eredeti, szabálytalan sokszöget formázó óvárból emelkedik ki az ötemeletes új vár, mely egykor száz szobával rendelkezett. A bonyolult alaprajzú épület kis és nagyobb udvarokkal, valamint bástyajárókkal tagolt termeiben nagyrészt eredeti berendezési tárgyak, művészi faburkolatok, értékes festmények és bútorok tekinthetők meg.