BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Vilmos, Bíborka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ezek Horvátország legszebb szigetei

Levendulaillat és hétköznapi luxus a horvátországi nyaraláson – Mutatjuk az Adria legnaposabb szigeteit

külföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 05. 08:45
Horvátországhorvátországi nyaralás
Tervezd meg a következő adriai kalandodat még ma, és merülj el a kristálytiszta öblök világában. Ez az útmutató segít eligazodni abban, valójában melyek Horvátország legszebb szigetei, hogy könnyebb legyen választani, hová menj nyaralni.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Horvátország legszebb szigetei minden évben utazók millióit vonzzák a tajtékzó hullámok és a fehér mészkősziklák közé. Az adriai szigetvilág több mint ezer tagból áll, amelyek között lakott szigetek és érintetlen természeti parkok egyaránt megtalálhatók. A partvonal tagoltsága miatt a hajózás a legpraktikusabb módja a rejtett zugok felfedezésének ha horvátországi nyaralást tervezel.

Horvátország legszebb szigetei közé tartozik a zöldellő Mljet is.
Horvátország legszebb szigetei lenyűgöző panorámával, színes programokkal, ősi kultúrával várnak. 
Fotó: trabantos /   shutterstock
  • Változatos látnivalók: az ókori görög dűlőktől és római villáktól kezdve a modern, pezsgő kikötővárosokig minden megtalálható.
  • Természeti kincsek: különleges geológiai képződmények, mint a folyamatosan alakuló Aranyszarv-fok vagy a misztikus Kék-barlang.
  • Zavartalan nyugalom: számos sziget autómentes övezetként vagy nemzeti parkként őrzi az Adria érintetlen, fenyőillatú atmoszféráját.

Melyek Horvátország legszebb szigetei? Történelem és természet az Adrián

Az Adria e térségének történelmét az ókori görög telepesek, a római hódítók és a középkori Velencei Köztársaság építészeti öröksége határozta meg. A helyi gasztronómia alapját a friss tengeri fogások, a minőségi olívaolaj és a szigeteken termelt karakteres borok adják.

A turizmus fejlődése ellenére sok helyen megmaradt az autentikus halászfalu-hangulat és a csendes, fenyvesekkel övezett partszakaszok nyugalma. A látogatók a kulturális fesztiválok mellett a vízi sportok és a túrázás számos formáját kipróbálhatják a szigeteken. Az éghajlat mediterrán jellege miatt a szezon tavasztól késő őszig tart, lehetőséget adva a tömegmentes kikapcsolódásra is. A fenntarthatóság jegyében több szigeten korlátozzák az autóforgalmat, így megőrizve a levegő tisztaságát és a környezet épségét.

Hvar

A nyaralás Horvátországban tökéletes lehet, ha ellátogatsz Hvar sziget központjába, amely a velencei stílusú építészetéről és pezsgő éjszakai életéről vált ismertté világszerte. Stari Grad síksága az UNESCO világörökség része, ahol a parcellák elrendezése ma is az ókori görög geometrikus felosztást követi. A belső területeken elterülő levendulamezők illata és a napsütéses órák magas száma miatt az egyik legkedveltebb célpont a régióban.

Brioni Nemzeti Park

Az Isztriai-félsziget mellett fekvő szigetcsoport egykor állami rezidencia volt, ma pedig gazdag növény- és állatvilággal rendelkező nemzeti park. Területén római kori villák maradványai, bizánci castrum és még dinoszauruszok lábnyomai is megtekinthetők a tengerparti sziklákon. A szafariparkban egzotikus állatok élnek szabadon, miközben a szigetek autómentes övezete tökéletes helyszínt biztosít a gyalogos vagy kerékpáros felfedezéshez.

Brač

Ez a sziget ad otthont az Aranyszarv-foknak, amelynek alakját a látogatók szeme láttára változtatják folyamatosan a tengeri áramlatok és a szélirány. A világhírű fehér mészkőbányákból származó anyagot olyan épületekhez használták fel, mint a washingtoni Fehér Ház vagy a spliti Diocletianus-palota. Vidéki falvaiban a kőfaragás hagyománya és a juhsajt készítése ma is a mindennapi élet szerves részét képezi.

Vis

A parttól távolabb fekvő terület évtizedekig zárt katonai övezet volt, aminek köszönhetően elkerülte a tömeges beépítéseket és megőrizte nyers természetességét. A közeli Biševo-szigeten található Kék-barlang a fénytörés okozta különleges égszínkék ragyogása miatt kötelező program a hajós kirándulók számára. A helyi konyha és borkultúra kiemelkedő, a vugava nevű fehérbor és a viški pogača halas lepény az itt élő közösség büszkesége.

Mljet

A sziget nyugati fele nemzeti parki védelmet élvez, ahol két sós vizű tó és egy apró szigeten álló bencés kolostor teremt misztikus hangulatot. A sűrű erdőkkel borított táj ideális a túrázáshoz, a tavak vize pedig melegebb a nyílt tengernél, így hosszabb ideig alkalmas a fürdésre. A görög mitológia szerint itt töltött hét évet Odüsszeusz Kalüpszó fogságában, ami jól szemlélteti a hely marasztaló szépségét és nyugalmát.

Az utazás megtervezése: hasznos tudnivalók

Horvátország legszebb szigetei komppal és gyorshajókkal érhetők el a nagyobb kikötővárosokból, mint Split, Zadar vagy Dubrovnik. Érdemes a jegyeket előre lefoglalni a főszezonban, különösen, ha gépjárművel szeretnénk átkelni az egyik szigetről a másikra. A helyi szálláshelyek a luxusvilláktól a családi apartmanokig terjednek, lehetőséget adva a közvetlen találkozásra a helyi vendégszeretettel. A történelmi érdekességekért látogass el a helyi múzeumokba, ahol a szigetek tengerészeti múltját és régészeti leleteit őrzik.

Nézd meg Horvátország legszebb szigeteit videón is:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu