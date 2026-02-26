Szigorú korlátozás lépett életbe a magyarok kedvenc üdülőhelyén

A horvát tengerpart központjának számító város, Split polgármestere drasztikus lépésre szánta el magát a közbiztonság és a lakók nyugalmának megőrzése érdekében. A döntés értelmében bevezetett alkoholtilalom elsősorban a kiskereskedelmi egységeket érinti, így a boltok polcairól bizonyos időszakokban teljesen eltűnnek a szeszes italok. Az intézkedés célja egyértelműen a közterületi tivornyázás visszaszorítása, amely az elmúlt években már a helyi lakosság türelmét és a város műemléki környezetét is próbára tette.

A horvátországi település, Split közterületein szigorú alkoholtilalom lépett életbe. (A kép csak illusztráció)

Fotó: maxbelchenko / Shutterstock

Idősáv: este 8 és reggel 6 óra között tilos a szeszes italok árusítása a boltokban.

este 8 és reggel 6 óra között tilos a szeszes italok árusítása a boltokban. Helyszín: a korlátozás Split teljes területén, a magyarok egyik kedvenc városában érvényes.

a korlátozás Split teljes területén, a magyarok egyik kedvenc városában érvényes. Kivétel: az éttermekben és bárokban továbbra is engedélyezett a fogyasztás.

Mik a horvátországi alkoholtilalom részletei Splitben?

A szabályozás értelmében – amelyet a világ számos más pontján is bevezettek – este 20:00 és reggel 06:00 között a szupermarketek, élelmiszerüzletek és szaküzletek nem értékesíthetnek semmilyen szeszes italt. Ez a korlátozás a város teljes közigazgatási területére vonatkozik, így a turistáknak előre kell gondoskodniuk a beszerzésekről, ha privát szálláshelyükön szeretnének fogyasztani.

Fontos kiemelni, hogy a tiltás kizárólag a kereskedelmi egységekre vonatkozik. A legálisan üzemelő vendéglátóipari egységekben, éttermekben és bárokban továbbra is engedélyezett a kiszolgálás a nyitvatartási idő végéig.

A városvezetés ezzel a módszerrel próbálja az alkoholfogyasztást a kontrollált keretek közé, azaz a vendéglátóhelyek falai közé szorítani. A cél az, hogy megszűnjön az utcákon, tereken és a történelmi épületek tövében zajló ellenőrizetlen italozás, amely gyakran vezetett hangoskodáshoz vagy a közterületek beszennyezéséhez.

Az üzletek a jelzett időpontban nem árusíthatnak alkoholos italokat.

Fotó: Hryshchyshen Serhii / Shutterstock

A történelmi örökség és a helyi nyugalom védelme

Split nem csupán egy nyári üdülőhely, hanem az UNESCO világörökség részét képező Diocletianus-palota otthona, ahol a lakóházak és a kétezer éves falak szerves egységet alkotnak. A helyiek panaszai szerint az utóbbi években a város „party-célponttá” válása élhetetlenné tette az óvárost. A szűk sikátorokban visszhangzó éjszakai mulatozás méltatlan a település múltjához, ezért a turisztikai stratégia alapvető irányváltáson megy keresztül.