Split város látképe és a tenger.

Szigorú korlátozás lépett életbe a magyarok kedvenc üdülőhelyén

Split
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 16:45
szabályozásHorvátországalkoholtilalom
A horvátországi település vezetése megelégelte a történelmi óvárosban tapasztalható éjszakai rendbontásokat és a fegyelmezetlen turisták viselkedését. Az új önkormányzati rendelet értelmében Split városának területén szigorú alkoholtilalom lépett életbe a késő esti és éjszakai órákra vonatkozóan. Elmondjuk a részleteket.
A horvát tengerpart központjának számító város, Split polgármestere drasztikus lépésre szánta el magát a közbiztonság és a lakók nyugalmának megőrzése érdekében. A döntés értelmében bevezetett alkoholtilalom elsősorban a kiskereskedelmi egységeket érinti, így a boltok polcairól bizonyos időszakokban teljesen eltűnnek a szeszes italok. Az intézkedés célja egyértelműen a közterületi tivornyázás visszaszorítása, amely az elmúlt években már a helyi lakosság türelmét és a város műemléki környezetét is próbára tette.

  • Idősáv: este 8 és reggel 6 óra között tilos a szeszes italok árusítása a boltokban.
  • Helyszín: a korlátozás Split teljes területén, a magyarok egyik kedvenc városában érvényes.
  • Kivétel: az éttermekben és bárokban továbbra is engedélyezett a fogyasztás.

Mik a horvátországi alkoholtilalom részletei Splitben?

A szabályozás értelmében – amelyet a világ számos más pontján is bevezettek – este 20:00 és reggel 06:00 között a szupermarketek, élelmiszerüzletek és szaküzletek nem értékesíthetnek semmilyen szeszes italt. Ez a korlátozás a város teljes közigazgatási területére vonatkozik, így a turistáknak előre kell gondoskodniuk a beszerzésekről, ha privát szálláshelyükön szeretnének fogyasztani.

Fontos kiemelni, hogy a tiltás kizárólag a kereskedelmi egységekre vonatkozik. A legálisan üzemelő vendéglátóipari egységekben, éttermekben és bárokban továbbra is engedélyezett a kiszolgálás a nyitvatartási idő végéig.

A városvezetés ezzel a módszerrel próbálja az alkoholfogyasztást a kontrollált keretek közé, azaz a vendéglátóhelyek falai közé szorítani. A cél az, hogy megszűnjön az utcákon, tereken és a történelmi épületek tövében zajló ellenőrizetlen italozás, amely gyakran vezetett hangoskodáshoz vagy a közterületek beszennyezéséhez. 

A történelmi örökség és a helyi nyugalom védelme

Split nem csupán egy nyári üdülőhely, hanem az UNESCO világörökség részét képező Diocletianus-palota otthona, ahol a lakóházak és a kétezer éves falak szerves egységet alkotnak. A helyiek panaszai szerint az utóbbi években a város „party-célponttá” válása élhetetlenné tette az óvárost. A szűk sikátorokban visszhangzó éjszakai mulatozás méltatlan a település múltjához, ezért a turisztikai stratégia alapvető irányváltáson megy keresztül.

A hatóságok emellett szigorúan ellenőrzik a korábban már bevezetett egyéb szabályokat is a horvátországi nyaralás során. Továbbra is tilos fürdőruhában vagy felsőruházat nélkül sétálni a történelmi központban, és a közterületi alkoholfogyasztásért is jelentős helyszíni bírságokat szabhatnak ki. A városvezetés szerint ezek az intézkedések a minőségi turizmust segítik elő, ahol a látogatók tisztelik a helyi szokásokat és az épített örökséget.

A turisztikai szektor reakciói

A szakma képviselői, köztük a luxusszállásokat kínáló ügynökségek vezetői üdvözölték a kezdeményezést. Véleményük szerint Horvátországnak el kell mozdulnia a tömegturizmus és az olcsó szórakozás irányából a kulturális és családi kikapcsolódás felé. A szakemberek úgy vélik, hogy az este 8 utáni árusítási alkoholtilalom nem veszi el a turisták kedvét a nyaralástól, csupán felelősségteljesebb magatartásra ösztönzi őket.

A látogatóknak érdemes felkészülniük arra, hogy az ellenőrzések a szezon csúcsidőszakában fokozottabbak lesznek. Aki megszegi a szabályokat, az komoly pénzbüntetésre számíthat, a boltokat pedig szigorúan szankcionálják, ha az idősávon kívül értékesítenek alkoholt. Hosszú távon Split azt reméli, hogy ezzel a lépéssel visszanyeri eredeti fényét, és ismét a nyugodt, mediterrán pihenés szimbólumává válik a látogatók szemében.

